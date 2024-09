Cuando se habla de figuras controvertidas en la historia del rock, pocos nombres generan tanto eco como el de Marilyn Manson. Nacido como Brian Hugh Warner, su nombre artístico surge de la combinación de dos íconos opuestos de la cultura estadounidense: la glamorosa Marilyn Monroe y el infame asesino Charles Manson. Este nombre no solo refleja su deseo de provocar, sino también la dualidad que define tanto a su obra como a su vida personal, mostrando una crítica incisiva a las normas sociales y morales que el artista, que vuelve al Perú por el festival Vivo x el Rock 2025, buscaba desafiar desde el principio.

Sin embargo, antes de que adoptara su rol como el “anticristo del rock,” Manson era simplemente un adolescente que creció en un hogar profundamente influenciado por la religión cristiana. Durante su tiempo en la Heritage Christian School, fue educado bajo estrictos preceptos religiosos, con énfasis en el pecado y el castigo. Esta rígida educación dejó en él una huella de rechazo hacia la religión organizada, un tema que luego se convertiría en parte esencial de su mensaje artístico y de la imagen pública que construyó a lo largo de los años.

Formada en 1989 por el cantante Marilyn Manson y el guitarrista Scott Putesky, Marilyn Manson & The Spooky Kids fue el debut del controversia cantante. Tras varios cambios en su alineación, Manson es actualmente el único miembro original que permanece en el grupo.

Pero las complicaciones no solo se limitaron a su educación religiosa. En su entorno familiar, Manson enfrentó situaciones aún más perturbadoras. Su madre padecía el síndrome de Münchhausen por poderes, lo que la llevaba a inventar enfermedades para su hijo, sumergiéndolo en una niñez plagada de visitas innecesarias a hospitales. Este descubrimiento, que Manson hizo en su vida adulta, impactó profundamente su forma de ver la realidad y su desconfianza hacia las figuras de autoridad.

Sumado a sus problemas familiares, un evento que marcó sus primeras experiencias fue el descubrimiento del oscuro sótano de su abuelo paterno, quien mantenía una colección de fetiches sexuales y material pornográfico perturbador. A los 12 años, Manson se vio profundamente influenciado por el material que encontró, lo que dejó una fuerte impresión en su psique y contribuyó a su interés por lo grotesco y lo prohibido.

Ascenso al éxito

Con un estilo ya definido por su formación temprana, Manson comenzó a labrar su camino en la música a principios de los 90, cuando formó la banda Marilyn Manson & the Spooky Kids. El grupo rápidamente se destacó en la escena underground de Florida gracias a su estética provocadora y las temáticas oscuras de sus canciones, que contrastaban con lo convencional de la época.

El verdadero salto a la fama llegó con el lanzamiento de su primer álbum, “Portrait of an American Family” (1994), producido por Trent Reznor de Nine Inch Nails. Este disco capturó el interés de la industria y del público, combinando letras incendiarias con una puesta en escena grotesca y transgresora. Fue el comienzo de una carrera que desafiaba los límites del arte y la provocación.

La gira promocional por el segundo disco de Marilyn Manson, "Antichrist Superstar", recibió duras críticas por su mensaje antirreligioso y derivó en varias protestas a la salida de sus conciertos

Sin embargo, fue con “Antichrist Superstar” (1996) cuando Manson alcanzó el estatus de ícono del rock industrial. Este álbum, con letras que hablaban de caos, poder y rebeldía, generó reacciones polarizadas: mientras algunos lo veían como un genio artístico, otros lo consideraban una figura peligrosa y subversiva. Grupos religiosos y conservadores lo catalogaron como una “amenaza para la juventud”, lo que no hizo más que aumentar su notoriedad y su estatus de figura controvertida.

Pero sus presentaciones y su discurso iban más allá del espectáculo. Manson encarnaba una crítica mordaz a la sociedad estadounidense, a la que veía atrapada en la hipocresía y la superficialidad. Uno de los episodios más recordados de esta época fue su concierto en Salt Lake City, Utah -cuna de la religión Mormona- en 1997, donde la destrucción de una Biblia y otros símbolos religiosos provocaron protestas masivas. Grupos religiosos y medios locales llamaron a boicotear sus presentaciones, lo que solo sirvió para reforzar su imagen como un rebelde dispuesto a desafiar cualquier norma impuesta.

Manson en la mira

A lo largo de su carrera, Marilyn Manson se ha visto envuelto en innumerables polémicas que han alimentado tanto su figura pública como su legado controvertido. Una de las primeras controversias que lo rodeó fue su afiliación con la Iglesia de Satanás, liderada por Anton LaVey. Aunque Manson fue nombrado sacerdote honorario en la iglesia, aclaró que no era un seguidor del satanismo per se, sino que veía a LaVey como una figura intelectual y anti-establishment.

La publicación de su autobiografía, “The Long Hard Road Out of Hell” (1998), generó aún más polémica. En este libro, Manson detalla con crudeza y honestidad su vida, desde su infancia hasta su ascenso a la fama, y no escatima en contar los excesos de su estilo de vida, incluyendo drogas, violencia y sus provocadoras opiniones sobre la religión.

Marilyn Manson y el fundador de la Iglesia de los Satanás (1966), Anton LaVey. (Foto: Difusión)

Otra controversia importante llegó ese mismo año con el lanzamiento de “Mechanical Animals” (1998). Este álbum marcó un cambio en su estilo musical, incorporando elementos de glam rock y electrónica, pero lo que realmente llamó la atención fue su controvertida portada, en la que Manson aparecía representado como un ser andrógino, desnudo y alienígena. La imagen fue censurada en varios países y generó rechazo por parte de algunos grupos que consideraban que Manson estaba promoviendo mensajes perturbadores sobre el género y la sexualidad.

Sin embargo, una de las polémicas más graves y dañinas para su carrera fue la relación que los medios establecieron entre Manson y la tragedia de Columbine en 1999. Tras el tiroteo en la escuela secundaria, varios reportes sugerían que los autores del ataque eran fanáticos de su música. Aunque más tarde se desmintió esta conexión, el impacto de esta acusación fue devastador para su carrera, provocando la cancelación de conciertos y campañas de boicot en su contra.

Marilyn Manson con una performance de una criatura antropomórfica asexual que fue la portada de su controversial álbum "“Mechanical Animals” (Foto: Difusión)

Leyenda urbana y acusaciones

Por aquel entonces, uno de los mitos más persistentes que rodeaba a Marilyn Manson en Perú —y en muchos otros lugares del mundo— era la curiosa confusión con el actor Josh Saviano, quien interpretaba a Paul Pfeiffer, el mejor amigo de Kevin Arnold en la serie “Los años maravillosos”.

Durante años, circularon rumores de que Manson era, en realidad, el actor que había interpretado a ese personaje nerd en su infancia y que, con el tiempo, se había transformado en la controvertida estrella de rock. Aunque esta historia fue desmentida tanto por Manson como por Saviano, la confusión persistió y se convirtió en una leyenda urbana que sigue causando gracia a ambos artistas.

Marilyn Manson y el exactor John Saviano, ambas figuras que forman parte del mito del nerd que se convierte en un cantante polémico de rock.

Lo que no resulta ser un mito son las recientes denuncias de abuso por parte de varias mujeres, entre ellas la actriz Evan Rachel Wood, quien en 2021 lo acusó de manipulación y maltrato psicológico. En respuesta, Marilyn Manson presentó una demanda por difamación en 2022 contra Wood, alegando que ella conspiró para influir en otras mujeres a que presentaran denuncias similares. Sin embargo, la mayor parte de esta demanda fue desestimada por el tribunal en 2023, aunque algunas reclamaciones de Manson, relacionadas con hackeo e impersonación, siguen pendientes.

A estas acusaciones se suma la reciente demanda de Bianca Allaine Kyne, quien acusó a Manson de agresión sexual cuando ella era menor de edad en los años 90. Kyne afirmó que los abusos ocurrieron cuando tenía 16 años y que vivió bajo el control de Manson durante años. Actualmente, el caso aún se desarrolla en los tribunales

A pesar de las controversias, Marilyn Manson dejó una huella en el público peruano cuando visitó el país en 2007, con una presentación en el festival Vivo x el Rock, donde interpretó éxitos como “The Beautiful People” y “Sweet Dreams (Are Made of This)”. En esta nueva ocasión, regresa al país para la próxima edición de Vivo x el Rock, siendo uno de los headliners más esperados por la escena del rock nacional.