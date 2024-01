En la tranquila Canton, Ohio, un 5 de enero de 1969, nació Brian Hugh Warner, quien en el mundo del espectáculo sería mejor conocido como Marilyn Manson. Su nombre artístico, un collage entre la inocencia y la infamia, se fusiona a partir de la actriz Marilyn Monroe y el criminal Charles Manson. Hoy, a sus 54 años, este multifacético artista sigue siendo una figura ineludible en el mundo del entretenimiento.

La carrera musical de Manson arrancó en 1989 con la formación de Marilyn Manson & the Spooky Kids, junto a Twiggy Ramirez y Madonna Wayne Gacy. La banda, rebautizada como Marilyn Manson en 1992, rápidamente captó la atención de Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails, quien produciría su primer álbum “Portrait of an American Family”, lanzado en 1994, fue el inicio de una serie de álbumes exitosos. Manson no solo capturó a una generación con su música, sino que también desafió las normas sociales y culturales con letras provocativas y actuaciones teatrales. Su álbum “Antichrist Superstar”, producido también por Reznor, se convirtió en un hito, solidificando su lugar en la historia del rock.

Marilyn Manson es conocido por su personalidad e imagen controvertida. (Foto: Difusión)

Las otras caras de Manson

Su talento no se limitó a la música. Manson debutó en el cine con la película “Lost Highway” de David Lynch en 1997, y siguió apareciendo en varios filmes y series, incluyendo “Jawbreaker” y “Californication”. Curiosamente, Johnny Depp reveló haberse inspirado en Manson para su interpretación de Willy Wonka en “Charlie y la Fábrica de Chocolate”.

En el arte plástico, Manson desveló una faceta sorprendente. Su primera exposición, “La Edad Dorada de lo Grotesco”, en 2002, reveló una visión artística singular, comparada por algunos críticos con las obras de pacientes psiquiátricos. Su segunda exposición, “Trismegistus”, continuó esta línea, mezclando lo macabro y lo espiritual.

Manson, criado en un hogar con creencias episcopalianas, mostró desde joven un interés por el periodismo. Trabajó para la revista local 25th Parallel, lo que le permitió establecer conexiones iniciales en el mundo de la música. Este trasfondo periodístico proporcionó una base sólida para su posterior incursión en la música y otras formas de arte.

Filtran polémica conversación entre Johnny Depp y Marilyn Manson hablando sobre sus problemas legales. (Instagram: @marilynmanson)

A lo largo de los años, Marilyn Manson ha sido una figura polarizadora y controvertida, pero indiscutiblemente influyente. Su estilo, a menudo oscuro y desafiante, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Desde sus primeros días con The Spooky Kids hasta sus proyectos actuales, Manson ha mostrado una habilidad única para reinventarse y mantenerse relevante.

En el cumpleaños número 54 de Marilyn Manson, es imposible ignorar el impacto que ha tenido en diversas áreas del arte y la cultura. Desde la música hasta el cine, pasando por la pintura y la escritura, Manson ha demostrado ser un artista de muchas facetas, cuya influencia va más allá de las controversias que a menudo lo rodean. Su legado es un testimonio de la complejidad y la profundidad que puede alcanzar el arte cuando se fusiona con una visión única y desafiante.