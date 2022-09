El insigne compositor peruano tenía cerca de 40 años cuando creó las estrofas de uno de los valses más queridos por los arequipeños. Embebido de temores plasmó en el pentagrama una melodía lastimera y nostálgica.

Cuando yo muera / Que me entierren en tu suelo / Y algún día bajo el cielo unas flores crecerán / Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida / Para ver a mi volcán.

“Como estaba subido de peso, Mario empezó a hacer dieta sin asesoramiento médico y logró bajar bastantes kilos, demasiados, quedó muy delgado; entonces trató de subir comiendo mucho más, pero su metabolismo cambió, ya no era el mismo. Pensó que tenía algo grave, que se iba a morir porque no veía mejoría, por eso hizo ‘El regreso’”, narra Badaracco.

“Esa canción resume el miedo que sentía porque creía que no iba a poder recuperarse. Le embargó también mucha nostalgia, pues aunque vino a Lima de niño, sentía gran cariño por el lugar donde nació”, añade.

Mario Cavagnaro y su viuda, Belsa Badaracco. (Foto: archivo personal de Belsa Badaracco)

En agosto de 1969, Cavagnaro Llerena, siendo ya un compositor consagrado participó con esta canción en el primer Festival Internacional de la Música de Arequipa, donde obtuvo el segundo lugar. El músico arequipeño Víctor Neves Bengoa consiguió la victoria con “Viejo cantor del Yaraví”. Esta fue una derrota dolorosa para una de las voces más importantes del criollismo nacional.

“Esta es una de las pocas canciones que Mario hizo sobre algo que le pasó, pues siempre escribía sobre historias que le contaban sus amigos o sobre la vida cotidiana de los peruanos. Empezó componiendo muy joven, como jugando, cuando trabajaba en una empresa como ingeniero químico. Les pedía ideas a sus compañeros para hacer canciones y al día siguiente las traía hechas. Antes de incursionar en los valses hizo muchos boleros, pero ya no están, no hay partituras, ni letras, ni nada”, lamenta Badaracco.

La última vez que el creador de “Carretas, aquí es el tono”, “Cabeza de clorofila” y “Yo la quería Patita” (temas popularizados por Los Troveros Criollos) retornó a su tierra natal, fue en 1994, para entregar la letra de “El regreso” al Club Internacional Arequipa, por sus 100 años de creación.

En mis ojos contemplando tu volcán / Hoy que regreso peregrino y fatigado con el corazón cansado de buscar felicidad / Arequipa soy feliz en tu regazo / Con el beso y el abrazo / Que me otorga tu bondad

Mario Cavagnaro falleció el 29 de setiembre de 1998, debido a un paro cardiaco , proveniente de la diabetes que lo aquejó durante sus últimos años. Fue enterrado en Campo Fe de Huachipa, en Lima, y no en Arequipa como se creía que era su voluntad.

“Fue enterrado en la capital porque cuando decidimos hacer una vida juntos, lo único que queríamos era no separarnos nunca. Cuando escribió ‘El regreso’ todavía no nos conocíamos, imagino que por eso en algún momento de su vida quiso ser enterrado en esa ciudad, pero nunca me comentó algo al respecto”, subraya Badaracco.