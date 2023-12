Regresó a la música. Tras haber estado envuelto en diferentes polémicas con su expareja, Leslie Shaw. El automovilista Mario Hart anunció el relanzamiento de su canción “Tal para cual” con otros artistas.

De ese modo, el también presentador de televisión se juntó con Handa, Jota Benz y Kale para estrenar el remix de “Tal para cual”, tema que estrenó en el 2016 con su exnovia.

El videoclip de “Tal para cual” estará disponible a partir del domingo 17 de diciembre en las plataformas digitales del exintegrante de “Combate”.

“La verdad, Lanzo un nuevo tema después de casi 3 años aproximadamente, luego que yo ya había tomado la decisión de no continuar el mundo de la música”, contó.

Tras ello, Hart afirmó que varias personas le pidieron que vuelva a interpretar sus canciones. “Mucha gente me pidió en los últimos meses que regresara y sacara nuevos temas, y acá estamos. Regreso con todo”, complementó.

Handa, Kale, Jota Benz y Mario Hart se unen para remix de “Tal para cual”





Asimismo, el también conductor de televisión reveló que para esta nueva versión de “Tal para cual remix” tuvo la colaboración de artistas nacionales como Kale, Jota Benz y Handa.

“La canción es de las favoritas del público y hasta ahora la tocan en todos lados, por eso ahora tuve la colaboración de más artistas nacionales como Kale, Handa y Jota Benz”, dijo.

“Hemos podido sacar el remix que está buenísimo, estamos seguros que será el hit en todas las fiestas de Año Nuevo y todo el verano”, agregó Hart.

Mario Hart sobre caída que sufrió Leslie Shaw





La semana pasada, Leslie Shaw reveló que sufrió una aparatosa caída al momento de practicar un baile en el tubo de Pole Dance de su casa. Ante el accidente, Mario Hart se refirió a ella deseándole su recuperación.

“Yo nunca me he mostrado en su contra ni nada por el estilo, pero me parece superbién su posición, esa tiene que ser la actitud, si te caes hay que levantarse, no solamente con caídas físicas, sino en todos los aspectos de la vida”, dijo en el programa Más espectáculos, de América TV.

“La vida es así, es cíclica, un día estás arriba, otro día, abajo y justamente se trata de eso, de levantarse (…) Ojalá que ya esté recuperada”, complementó.