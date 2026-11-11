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Resumen

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Marko sorprende con una faceta alejada de la comedia al protagonizar “Caso 1992”, una serie de suspenso disponible gratuitamente en YouTube. (Foto: archivo personal de Marco Pérez)
Marko sorprende con una faceta alejada de la comedia al protagonizar “Caso 1992”, una serie de suspenso disponible gratuitamente en YouTube. (Foto: archivo personal de Marco Pérez)
Por Sonia del Águila

Marko tuvo que interpretar una de las escenas más difíciles de su carrera cuando apenas empezaba a grabar “Caso 1992”. Su personaje, Bruno, debía matar a un hombre al que consideraba un padre. Era una escena cargada de emociones y conflictos que se habían acumulado durante toda la historia. El problema era que Marko todavía no había filmado los episodios anteriores. Tuvo que interpretar el desenlace de un personaje cuyo recorrido aún no había vivido frente a las cámaras. Y para alguien acostumbrado a provocar carcajadas, aquel fue un desafío que jamás había enfrentado.

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