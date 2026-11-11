Marko tuvo que interpretar una de las escenas más difíciles de su carrera cuando apenas empezaba a grabar “Caso 1992”. Su personaje, Bruno, debía matar a un hombre al que consideraba un padre. Era una escena cargada de emociones y conflictos que se habían acumulado durante toda la historia. El problema era que Marko todavía no había filmado los episodios anteriores. Tuvo que interpretar el desenlace de un personaje cuyo recorrido aún no había vivido frente a las cámaras. Y para alguien acostumbrado a provocar carcajadas, aquel fue un desafío que jamás había enfrentado.

“Fue una de las escenas que más me costó. La gente no sabe que fue la primera que grabé”, recuerda el creador venezolano.

Marko es el comediante que durante más de una década ha hecho reír en las redes sociales. El inmigrante que llegó a Estados Unidos sin imaginar que algún día compartiría grabaciones con estrellas de Hollywood. El artista que comenzó publicando videos porque no encontraba oportunidades en la televisión. El creador que hoy reúne a más de cincuenta millones de seguidores y que, pese a todo lo conseguido, asegura que apenas está comenzando.

Pero antes de convertirse en una figura de las plataformas digitales, Marko ya era actor. Había trabajado en novelas, series y teatro, una faceta que terminó quedando relegada por el éxito de sus personajes humorísticos. Recuperarla fue una de las razones que lo llevaron a producir “Caso 1992”, una serie de suspenso disponible gratuitamente en YouTube.

“Yo soy actor antes de entrar a las redes sociales. Las redes me dieron la bendición maravillosa de llegar a millones de personas a través de la comedia, pero había abandonado un poquito esa otra faceta”, reconoce.

Personaje inesperado

Curiosamente, Marko no tenía previsto protagonizar la serie. Su intención era asumir un papel secundario para concentrarse en la producción. Sin embargo, dos semanas antes del rodaje, el actor elegido para interpretar a Bruno se retiró por motivos personales.

El equipo se reunió de emergencia y decidió que Marko debía reemplazarlo. No hubo demasiado tiempo para prepararse. Tuvo que raparse el cabello, dejarse crecer la barba, intensificar sus entrenamientos y construir un personaje muy distinto de aquellos que lo habían hecho famoso.

Escena de "Caso 1992", con Marko interpretando a Bruno. (Foto: Difusión)

“Me dijeron: ‘No hay tiempo para conseguir a Bruno. Tienes que hacerlo tú’. Me tocó adaptarme a un personaje que no estaba escrito para mí”, cuenta.

Bruno es un hombre atormentado por una tragedia familiar. Cuando era niño presenció el asesinato de su familia, incluida su hermana de tres años. Aquella experiencia lo convirtió en un personaje oscuro, marcado por los vicios y el dolor.

La mayor dificultad no estuvo únicamente en interpretar sus emociones, sino en conseguir que el público olvidara al humorista detrás del personaje.

“La gente lleva doce años viendo cómo como, cómo hablo, cuáles son mis personajes. Bruno habla más lento, tiene otro tono de voz. Había que cuidar cada palabra , mirada y gesto. El reto era que vieran a Bruno y no a Marko”, explica.

Escena de "Caso 1992", con Marko interpretando a Bruno. (Foto: Difusión)

Las escenas se repetían cada vez que algún gesto recordaba demasiado al influencer. Alejandro Nones, integrante del elenco y director de actores, lo ayudó a construir esa nueva identidad.

El resultado superó sus expectativas. Según las cifras que comparte, “Caso 1992” superó los nueve millones de reproducciones antes de completar su primera temporada.

“Nunca imaginé que todo pasaría tan rápido. Venía con mucho miedo. Pensé que el éxito llegaría cuando la serie estuviera completa”, admite.

Apuesta arriesgada

Para Marko, producir una serie de suspenso significó asumir un riesgo económico y profesional. La propuesta, que reúne a actores como Alejandro Nones, Luis José Santander y Víctor Cámara, se financió mediante acuerdos con anunciantes y recursos de su propia productora.

Aunque actualmente se ofrece gratis en YouTube, no descarta negociar su distribución con otra plataforma en el futuro.

“Nosotros ponemos parte del capital porque es nuestro producto y nuestro riesgo. No estamos esperando recuperar todo ahora. La mayor ganancia es que la gente vea de lo que somos capaces”, explica.

Su intención es demostrar que detrás de los videos breves que publica diariamente existe un equipo capaz de desarrollar producciones más ambiciosas.

“Hoy un video puede ser muy viral, pero mañana es uno más entre millones. Una película o una serie puede permanecer. Queríamos contar historias que trascendieran”, reflexiona el artista venezolano.

Años difíciles

Esa determinación nació de los difíciles años que vivió al llegar a Estados Unidos, donde enfrentó problemas económicos y profesionales que hoy recuerda como una de las etapas más valiosas de su vida.

“Mis momentos más maravillosos fueron cuando llegué y la vida no me sonreía de la misma manera. Me tocó pasar situaciones muy complicadas como inmigrante, pero esa fue la etapa que me construyó”, asegura.

Junto a estrellas

Marko comenzó a crear contenido cuando las redes sociales eran consideradas una moda pasajera. Buscaba hacerse conocido para llegar a la televisión, sin imaginar que esas plataformas terminarían abriéndole las puertas de Hollywood.

Una de sus experiencias más significativas fue trabajar con Will Smith, un encuentro que le permitió dimensionar cuánto había cambiado su vida.

“De repente te ves grabando con Will Smith, compartiendo una comida, conversando entre una escena y otra, y empiezas a recordar todo lo que has vivido para llegar hasta allí”, cuenta.

También ha grabado con Matt Damon y John Leguizamo, entre otras figuras internacionales, contenidos promocionales dirigidos al público latino.

Perú y sueños pendientes

Marko planea regresar al Perú, donde ha tenido una gran acogida en sus espectáculos y ha recibido el cariño del público peruano y venezolano.

“Perú es uno de los países donde más rápido se venden mis entradas. Las tres veces que he ido me han pasado cosas maravillosas”, destaca.

Mientras se prepara para el estreno del último episodio de “Caso 1992”, este domingo 1 de noviembre en YouTube, Marko ya trabaja con su equipo en una segunda temporada, cuyo rodaje espera iniciar en 2027.