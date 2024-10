La cantante portuguesa Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca, más conocida en la escena musical como Maro, es una de las artistas internacionales más reconocidas en la industria. Estudió con Nicole Zignago en Berklee College of Music de Boston, ganó reconocimiento gracias a su participación en Eurovision, donde obtuvo uno de los mejores lugares para su país y su talento ha sido reconocido por artistas como Jorge Drexler y Billie Eilish. Ahora, en el marco de su gira mundial “The Trio Tour”, la artista llega a Perú este viernes 18 de octubre para presentarse en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Maro, multinstrumentista, compositora y productora de Lisboa, cuenta con una gran trayectoria en el Viejo Continente y ahora llega a este lado del mundo para compartir su talento tras la recomendación de Jorge Drexler y el reconocimiento de Billie Eilish. En conversación con el diario El Comercio, la artista portuguesa confesó que estudió junto a la peruana Nicole Zignago, a quien le desea éxito tras su nominación al Latin Grammy 2024. Además, aseguró sentir una gran emoción por su primer show en Perú, país que estuvo a poco de conocer en un viaje que tuvo que aplazar, pero que espera cumplir en un futuro no tan lejano.

¿Qué conoce de Perú?

Pese a vivir en otro continente, Maro ha tenido un gran acercamiento con la cultura latina tras estudiar y graduarse en Berklee College of Music de Boston, institución internacional donde compartió con la peruana Nicole Zignago. Además, aprendió mucho sobre la cultura latina y espera regresar a Perú después de su concierto para hacer turismo, algo que tenía planeado hace algunos años, pero por una gira lo tuvo que suspender.

“Cuando vivía en Los Ángeles, iba a un restaurante peruano que me encantaba, que era muy ‘guay’, comía Lomo Saltado, Ceviche, todo es muy bueno. Ya pregunté a mis amigos y ellos me han dado los tips que no me puedo perder. No es solo la gastronomía, sino también el turismo, casi hago un viaje de un mes y medio con unas amigas, como mochilera, pero por una gira no pude. Espero volver y conocer al máximo”, reveló.

Amistad con Nicole Zignago

Maro comenzó sus estudios en Berklee College of Music en Boston a los 20 años, gracias a una beca de gira europea. Se graduó en 2017, pero no sin antes conocer a muchos artistas internacionales, entre ellos, la peruana Nicole Zignago, con quien mantiene una fuerte amistad y a quien reconoce como una gran artista.

“Yo estudié con Nicole Zignago en Berklee, y quedamos como muy amigas, es una tía genial, me encanta cómo canta y cómo escribe. Además, lo que está haciendo ahora es muy guay, porque su papá también hace música, pero ella está como descubriendo su camino, canta y me encanta”, aseguró.

Al recordar la nominación de Nicole Zignago al Latin Grammy 2024, Maro dijo sentirse orgullosa y espera que triunfe, ya que “siempre quiero que le vaya muy bien”.

Reconocimiento de Billie Eilish

El talento de Maro ha sido reconocido por artistas de renombre internacional como Billie Eilish, ya que su tema “We’ve been loving in silence” fue elogiado por la joven intérprete como uno de sus favoritos. Incluso lo describió como una canción que “destruye el alma”. Al respecto, la portuguesa se mostró encantada por este reconocimiento.

“Siempre es ‘guay’ saber que la gente que tú admiras y que te gusta, también les gustas y también les haces ilusión. Hay admiración mutua, con Jorge (Drexler), con Billie, con otros artistas también que me encantan, unos más conocidos, unos menos conocidos, a veces es gente que nadie conoce, pero que me hacen mucha ilusión y por quien tengo mucha admiración”, dijo Maro.

Sobre la posibilidad de trabajar al lado de Billie Eilish, Maro aseguró: “Sería genial, sería un sueño, Es que es una tía muy increíble, todo lo que hace, su música me encanta”.

Sobre su concierto en Lima

Maro explicó que su concierto se realizará en un ambiente íntimo, en el que compartirá una grata experiencia con sus seguidores, quienes podrán participar y corear sus mejores temas, tanto en inglés como en portugués.

“Es mi primera vez en Lima, así que estoy muy emocionada de llegar. Seguro será un poco diferente a otros lugares donde hemos tocado. Con este proyecto, lo que estamos haciendo somos tres guitarras y voz, es muy íntimo, como si estuviéramos en mi casa, en mi sala, y hay un poco esta sensación de que hay una burbuja y estamos adentro”, explicó Maro.

“No es sólo llegar y tocar, hay mucho cambio de todo, de energía y de sensaciones, es una noche que siempre vivimos con el público, como muy juntos”, agregó la cantante europea, quien se presentará en el Centro de Convenciones Bianca este viernes 18 de octubre. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Liam Payne habría caído de cabeza desde 14 metros de altura