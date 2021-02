Conforme a los criterios de Saber más

“Una artista me dijo ‘tu vida es justo como ese río Amazonas del que hablas, lleno de curvas. El río no pertenece a ningún país. Sería extraño preguntarse a dónde pertenece el aire. Ahora bien, ese río llega al océano y se convierte en mar. Y ese es exactamente el camino que escogí. Toda mi producción autoral lleva esa temática y la voy a empezar a contar en el primer single que lanzaré desde aquí, Sao Paulo, en unos meses”, dice, deslizándose por la cinta metálica del metro Corinthians - Itaquera. “Desde niña sentí una atracción especial por este país, el sonido cálido de su idioma y su música me daban paz. Sentía su calor. Así que hace dos años decidí venirme y felizmente las cosas están funcionando muy bien”.

En efecto, después de lanzar su ópera prima “Respiraré” (2016), Martha Galdos (38) empieza a derramar su voz en escenarios de China, Panamá y Brasil donde alterna con músicos como Luís Represas, Richie Barshay o Robin Banerjee —guitarrista de Amy Winehouse—. Y cuando sintió que el sonido latino meridional había cuajado con el jazz y con su herencia andino-costeña peruana, decidió probar con una versión de “Upa Neguinho”, clásico brasilero que la aterrizó definitivamente en la megalópoli lusófona más poblada del mundo. El lugar ideal para escuchar baião, bossa nova, forró, frevo y sambass, pagode, lundú y maracatú. Para fusionar toda esa belleza con la metralla de un cajón peruano.

Martha Galdos reinterpreta y fusiona ritmos sudamericanos, con diferentes aspectos del jazz y el world music. (Foto: Martha Galdos)

Estatura celestial

“Había venido como turista, pero el 2018 descubrí sus grandes teatros, la cultura que explota en cada esquina con influencias de migrantes de todo el mundo. Es una ciudad llena de grafitis sobre enormes edificios. También están los ‘saraus’ de barrio, esas peñitas donde llegan hasta los artistas más famosos para compartir con los no iniciados. Y también está el sistema sociocultural privado de espacios con entradas muy accesibles y una infraestructura muy similar a lo que se ve en Europa. Son clubes de cultura para el pueblo. Y el que más me impactó fue el SESC (Serviço Social do Comércio). ¡Quién diría que un año y medio después estaría dando un show ahí!”.

Fundado en 1946, la institución ha innovado al introducir nuevos modelos de acción para la transformación social desde la cultura y sus diferentes manifestaciones a todos los públicos, edades y estratos sociales. Y fue en una de sus 43 unidades operativas donde la peruana se presentó el 24 de mayo del año pasado, justo antes del inicio del confinamiento, ante un público sediento de aires latinoamericanos. Y para abrir el año con viento favorable, Martha Galdos ahora está embarcada en la puesta en escena de “Colores” gracias a los fondos de apoyo de emergencia a la cultura ProAC Expresso Lab y de la Secretaría de Cultura del Estado de São Paulo. Se trata de una serie de seis shows online que empezaron el 2 de febrero, día de la diosa del mar Iemanjá, que coincidentemente es el mismo de la virgen de la Candelaria. Como para que la alianza estratégica entre nuestros dos países alcance estatura celestial.

