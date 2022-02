Conforme a los criterios de Saber más

El DJ neerlandés Martin Garrix llega nuevamente a nuestro país, pero en esta ocasión para realizar su propio concierto para el público peruano fanático de la música electrónica. La cita está pactada para el próximo 19 de marzo en el Arena Perú.

Martijn Gerard Garritsen, verdadero nombre del artista, nació en 1996 en Amstelveen, Países Bajos. Vivió con sus padres Gerard y Karin, y con su hermana menor Laura. Su pasión por la música surgió a los 8 años cuando empezó a tocar la guitarra.

Sin embargo, su introducción a la música electrónica se dio meses después gracias a la presentación que realizó DJ Tiësto en los Juegos Olímpicos de Atenas, donde se enamoró de este género. A partir de ese momento, empezó a componer y una de sus primeras inspiraciones fue justamente su sencillo “Traffic”.

Martin Garrix se introdujo en la música electrónica gracias a la presentación que realizó DJ Tiësto en los Juegos Olímpicos de Atenas. (Foto: AFP)

Una vez encaminado, entró a la Academia Herman Brood de producción musical en la ciudad de Utrecht (Países Bajos) donde conoció a su amigo y colega Julian Jordan. En setiembre de 2012, ya con 16 años, decidió lanzar su primer sencillo en solitario “Keygen”.

Además, colaboró junto a Jordan para la canción “BFAM”, que es la abreviatura de “Brothers From Another Mother”. Ese mismo año trabajó junto a Christina Aguilera en el remix de “Your Body”, el cual fue incluido en el sétimo disco de la artista “Lotus”.

Al año siguiente, continuó haciendo su propio camino en la música electrónica y para junio publicó su exitoso sencillo “Animals”, que lo llevó a convertirse en el artista más joven en alcanzar la primera posición de los más vendidos en el portar Beatport. Y en diciembre del 2013 se publica la canción “Wizard”, la continuación de “Animals” donde colaboró por tercera vez con su amigo Jay Hardway.

Para el 2014, Martin Garrix había logrado posicionarse en el ambiente musical y formó parte del ´line up´ del Ultra Music Festival en Miami (Estados Unidos). A lo largo del año lanza otras canciones como “Proxy”, “Can’t You See” y “Turn Up The Speakers”.

Al año siguiente, el DJ neerlandés decidió experimentar con el subgénero musical Progressive House y lanza “Don’t Look Down” junto al cantante Usher, que logró alcanzar el tercer puesto en la lista de Billboard Hot.

Problemas con su sello discográfico

El 2015 estuvo lleno de colaboraciones para Martin Garrix. Entre las más recordadas está “The Only Way Is Up” junto a su ídolo Tiësto, “Dragon” y “Break Through The Silence” con Matisse & Sadko; además, compuso “Waiting For Love” para Avicii e hizo el remix de “Can’t Feel My Face” de The Weeknd.

A raíz de un problema por derechos de autor, Martijn Gerard rompió relaciones con sus representantes Spinnin’ Records y Music AllStars a finales de ese año; y en 2016 anunció su propio sello discográfico “STMPD RCRDS”, que serviría como plataforma para nuevos artistas.

Para julio, él firmó un contrato con la disquera Sony Music y poco después publicó el sencillo “In the Name of Love” junto la cantante Bebe Rexha. Al año siguiente, Martin Garrix catapultó su fama al lanzar “Scared To Be Lonely” con Dua Lipa, canción que llegó a ser disco de oro en varios países.

Recién en setiembre de 2017 se resolvió la demanda que había interpuesto el artista en contra de Spinnin’ Records y MusicAllStars y fue favorable para Martin Garrix. Es así que se dispuso devolver los derechos de autor de diversos sencillos, incluyendo “Animals”.

Actualmente, Martin Garrix se ubica en el segundo puesto de la lista de los mejores DJ´s del mundo y ha sido coronado tres veces consecutivas. Además, se ha mantenido como uno de los artistas más escuchados de las plataformas digitales; a pesar de no haber lanzado un disco ni EP a lo largo de su carrera.

Su visita previa al Perú

No es la primera vez que Martin Garrix llega al Perú. La primera vez fue en octubre de 2016, cuando formó parte de la segunda edición de “Road To Ultra”, uno de los mejores festivales de música electrónica que se realizó en la Explanada de la Costa Verde.

El DJ neerlandés, en ese entonces con 20 años, lideró el ´line up´ del evento que contó con otros artistas como Dash Berlin, Carnage, Deorro, Jauz, Atellagali y Guille Preda.

Martin Garrix fue el número estelar del festival "Road To Ultra" Perú en 2016. (Foto: Difusión)

Martin Garrix fue el encargado de cerrar ´con broche de oro´ el gran festival, y su presentación tuvo inicio alrededor de las 3 de la madrugada; casi diez horas después de haber iniciado el evento a las 5 p.m. Durante los 90 minutos de show, el DJ tocó 20 temas propios.

El sencillo que dio el gran cierre al “Road To Ultra” fue su último sencillo -de ese entonces- “In The Name Of Love”. Cabe resaltar que este evento, el cual se realizaba por segunda vez en nuestro país, tenía la finalidad de convertirse en el festival de música electrónica más ambicioso, tal como lo hacían Argentina y Chile; debido a la gran demanda por parte del público.

Próximo concierto

El pasado 14 de febrero, Teleticket y la productora Masterlive Perú anunciaron la llegada de Martin Garrix a nuestro país para el próximo sábado 19 de marzo. Esto generó gran expectativa entre los seguidores del DJ neerlandés, quienes se encontrarán con su artista favorito en el Arena Perú, ubicado junto al Jockey Plaza en el distrito de Santiago de Surco.

La preventa de entradas por Teleticket empezó el jueves 17 de febrero, mientras que la venta general dio inicio el sábado 19. Durante las primeras horas, se pudo evidenciar la gran demanda por parte del público para ver al segundo mejor DJ del mundo. Al cierre de este artículo, solo hay disponibles entradas platinum individual y boxes.

