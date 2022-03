Conforme a los criterios de Saber más

Allá por 2016, y con tan solo 20 años, el DJ neerlandés Martin Garrix visitó nuestro país por primera vez. En aquella ocasión se presentó en el Road to Ultra: Perú, festival de música electrónica que se realizó en la Explanada del Circuito de Playas de la Costa Verde y en el que lo acompañaron artistas como Carnage y Dash Berlin. Ahora vuelve para ofrecer un concierto en solitario este sábado 19 de marzo.

Martijn Gerard Garritsen, verdadero nombre del artista, nació en 1996 y gracias a su enorme talento se ha convertido en el segundo DJ más famoso del mundo, solo por detrás del francés David Guetta. En 2013 saltó a la fama internacional gracias a su tema “Animals”, que lo llevó a convertirse en el artista más joven en alcanzar la primera posición de los más vendidos del portal Beatport.

Cuando estrenó “Animals”, Garrix tenía tan solo 17 años, así que tuvo que esforzarse para mantener la calma y que la fama no se le suba a la cabeza. “Creo que lo hice intentando siempre ser sincero y real conmigo mismo, siendo muy agradecido con la gente que me rodea. Mi familia, amigos y el equipo con el que trabajo siempre se han encargado de que mis pies se mantengan pisando tierra”, dijo el músico a El Comercio, tras responder algunas preguntas vía correo electrónico.

Para un artista con una agenda tan apretada como la suya, los años pasan volando. Él es de esos músicos que para de festival en festival, de aeropuerto en aeropuerto y de hotel en hotel, por eso siente que “ha pasado una eternidad” desde su visita al Perú. “Recuerdo que fue un show increíble así que realmente estoy ansioso por tocar nuevamente allí”, comenta.

Música y nada más

Tiesto, DJ y compatriota de Garrix, ha sido la máxima influencia musical del artista que tocará este sábado 19 de marzo en nuestro país. “Definitivamente Tiesto ha tenido una gran influencia en mi música. Ver su concierto en las Olimpiadas de Atenas 2004 fue lo que me animó a empezar a hacer mi propia música. Nunca voy a olvidar ese sentimiento, esa energía que tuve con verlo encima del escenario. Después de eso me sentí listo para empezar a experimentar con la música a mi manera, pero en realidad lo veía como un hobby, nunca esperé que me llevara hasta donde estoy hoy en día” , confiesa el intérprete de “In the Name of Love”.

La música es la piedra angular del DJ de 25 años. Si no se dedicara a esto, asegura que “no tendría la menor idea” de qué hacer por la vida, pero probablemente se dedicaría a un oficio “creativo”. A raíz de la pandemia, las actividades presenciales entraron en un largo periodo de pausa y eso, sin duda alguna, afectó su forma de trabajar. “Fue muy difícil crear música para festivales porque estos no se podían realizar, no sabía cómo funcionarían delante del público”, recuerda Martin.

Martin Garrix tocará en Lima este 19 de marzo. (Foto: Louis van Baar)

Al inicio de la pandemia, “creo que la gente no se sentía con los ánimos de escuchar el tipo de música que hago”, apunta. Sin embargo, este tiempo lejos de los escenarios, las giras y los aviones le dio la oportunidad de estar largos periodos metido en el estudio. “Ahí encontré un lado musical mío que antes no había explorado”, revela. “Realmente experimenté con sonidos diferentes que pueden escucharse en todas las canciones que he lanzado desde el 2020″, agrega el artista que cuenta con más de 14 millones de seguidores en YouTube.

Uno pensaría que alcanzando el éxito y la fama que ha logrado Martin Garrix a tan corta edad, el retiro o un descanso podrían sonar como una buena idea. No obstante, el neerlandés asegura que hasta cuando “está de vacaciones sigue trabajando en la música”. “La música es mi mayor pasión, siempre me la paso escuchando música de otros o pensando en nuevas ideas. No siento que sea un trabajo y eso es lo que lo hace increíble ”, resalta.

Martin Garrix en Perú: concierto este 19 de marzo en el Arena Perú.

A pesar de llevar años haciendo música, recién el 2021 lanzó un álbum junto a su colega Maejor, con el proyecto que tienen en conjunto: AREA 21. “El año pasado fue muy especial para AREA21 y estoy orgulloso de haber lanzado mi primer álbum, porque antes no había lanzado uno como solista. Definitivamente estamos preparando material nuevo y muchas cosas más, pronto tendremos nuevos lanzamientos”, concluye el DJ.





El dato

Martin Garrix se presenta este sábado 19 de marzo en el Arena Perú. Las entradas se pueden conseguir haciendo click aquí.

