En un contundente mensaje a sus colegas, Carlos Silva, director de los Hermanos Silva, los instó a no aceptar contratos para presentaciones en campañas políticas, advirtiendo que, una vez en el poder, estos nuevos funcionarios les dan la espalda en momentos críticos, como la actual crisis de criminalidad que azota al Perú.

Al ser entrevistado en ‘Amor y Fuego’, explicó que ante la falta de políticas de Estado para combatir al crimen organizado, miles de agrupaciones y cantantes son víctimas de extorsiones, y hasta pierden la vida, tal como pasó con Paul Flores ‘El Ruso’, miembro de Armonía 10 que falleció tras ser baleado por delincuentes.

De ese modo, Silva reflexionó: “A todos mis amigos y colegas músicos: Cuando un político venga, toque tu puerta y diga ‘quiero que toques en un cierre de campaña’... ¡Cóbrale hasta 50 veces más de lo que vales! Porque cuando él llega al poder, no se acuerda de ti”.

Carlos Silva, de los Hnos. Silva, denuncia extorsión tas muerte de Paul Flores ‘El Ruso’

Asimismo, Carlos denunció que el miércoles 19 de marzo recibió mensajes extorsivos en los que delincuentes exigían S/ 10 000 a cambio de no atacar a su familia. A pesar de haber bloqueado los números en WhatsApp, las amenazas continuaron llegando desde otros contactos.

“Si no me das una solución, me voy a descolgar con tu familia, ellos pagarán las consecuencias”, fue uno de los mensajes que recibió. En otro, los extorsionadores exigieron: “Te escribimos por un cupo de S/ 10 000 a cambio de no atentar contra tus padres, suegros, esposa e hija, que los tenemos identificados”.

El músico sospecha que los hampones accedieron a información confidencial de entidades como el Reniec, ya que demostraron conocer detalles sobre sus propiedades, movimientos y otros datos personales. “Mis enanos ya están en tu monte para hacerte daño”, le advirtieron.

¿Desde cuándo los Hermanos Silva son extorsionados?

A pesar de las recientes amenazas, Carlos Silva reveló que su agrupación es extorsionada desde hace 12 años. Por eso, el grupo originario de Piura tomó precauciones como la contratación de seguridad privada, pidiendo acciones eficientes al Gobierno para detener al crimen organizado.