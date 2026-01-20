Marzen G y Tower Beatz se han consolidado como dos de los productores musicales peruanos más influyentes de la escena urbana actual, marcando tendencia con su trabajo a nivel internacional y posicionando el talento nacional en la industria global.

Ambos productores son ganadores del Latin Grammy y han sido reconocidos por sus producciones y composiciones junto a diversos artistas, entre ellos Bad Bunny, con la canción “Si estuviésemos juntos”, interpretada en exclusiva durante el primer concierto del artista puertorriqueño en Lima.

Tras esta presentación en el Estadio Nacional, Marzen G y Tower Beatz calificaron como “profundamente emotiva” la experiencia de escuchar el tema en vivo, coreado por más de 40 mil asistentes, un momento que representó un hito clave en su carrera profesional.

Bad Bunny interpreta “Si Estuviésemos Juntos” en Lima, Perú. 🇵🇪🐰 pic.twitter.com/Byy40hEQxD — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) January 17, 2026

Los productores señalaron que este logro no solo fortaleció su visión artística, sino que también abrió nuevas oportunidades en la industria musical internacional, consolidando su presencia en importantes proyectos del género urbano.

A lo largo de su trayectoria, Marzen G y Tower Beatz han trabajado con artistas de talla mundial como Jennifer López, Rauw Alejandro, Anuel AA, Arcángel, Cazzu, Quevedo y De La Ghetto.

Marzen G y Tower Beatz, ellos son los peruanos tras el éxito de “Si estuviésemos juntos” de Bad Bunny. (Foto: Instagram)

Su trabajo ha sido respaldado por múltiples reconocimientos, incluyendo certificaciones de la RIAA como multi platino y diamante, además de haber sido nominados y posteriormente ganadores del Latin Grammy 2019, reafirmando su impacto en la música urbana.

Actualmente, los productores peruanos se encuentran preparando el lanzamiento de “Chat GPT”, un nuevo proyecto junto a artistas nacionales en colaboración con DJ Peligro, como parte de su colectivo creativo Los Galácticos, enfocado en desarrollar propuestas innovadoras dentro de la escena urbana.