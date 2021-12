Conforme a los criterios de Saber más

La música ha jugado un papel primordial en la vida de Coqui de Tramontana, guitarrista y fundador de M.A.S.A.C.R.E., banda insignia del metal en el Perú. A los doce años de edad se enamoró por primera vez y sin reparos. Una guitarra eléctrica lo sedujo desde un escaparate en una tienda ubicada en Miraflores. “Fue una atracción física y a primera vista. Me jaló, me cautivó...., hasta ahora lo hace”, asegura. A los dieciséis años, cuando estaba por culminar la escuela, conectó indiscriminadamente con su segundo gran amor: el metal. Ocurrió luego de que le enseñaran algunos punteos para tocar el género duro (y algunas veces incomprendido). “Ahí nació el bicho en mí, y supe que no lo dejaría nunca”, destaca.

“La guitarra siempre me sedujo. Todos los días, antes de llegar a mi casa del colegio, pasaba por una tienda de instrumentos musicales -que quedaba en la avenida Larco, a dos cuadras de donde vivía- para ver una guitarra, una Ibanez. Era linda, parecía una Fender Stratocaster. Aunque a esa edad no había manera de que me ilusionara con algo así, no me quedé de brazos cruzados”, reflexiona el músico.

“Vendí una moto que me regalaron, una Honda 70, y le pedí a mi papá, quien trabajaba en una naviera, que me traiga una guitarra eléctrica. Me trajo una con un amplificador. Y con un profesor que me puso mi mamá, descubrí, la musicalidad, la nota, y cómo tocarla con mucho respeto, porque a la guitarra hay que saber tocarla para que nos devuelva el amor. Desde entonces no dejé de compartir música. Descubrí a “Back in black” de AC/DC y a bandas como Iron Maiden intercambiando discos con amigos que se iban de viaje y tenían la fortuna de traer sus vinilos a Lima. Yo también tenía mi colección de vinilos, los compraba localmente. No tocaba metal en sí, pero ya me gustaba bastante”, añade.

Coqui de Tramontana, uno de los fundadores del grupo M.A.S.A.C.R.E. tiene más de 25 guitarras. (Foto. Alessandro Currarino)

En 1984, De Tramonta junto a los hermanos Martín (guitarra) y Miguel Tuesta (bajo) formaron M.A.S.A.C.R.E.. La histórica banda y principal referente del heavy metal en el Perú inició su andadura influenciada por la Nueva ola del heavy metal británico (NWOBHM), ante una reducida masa crítica de seguidores.

“Todos teníamos entre 15 y 17 años cuando empezamos con la banda. Los hermanos Tuesta eligieron el nombre luego de ver el video de ‘The Number Of The Beast’ de Iron Maiden, que hablaba del 666, el número de la bestia. Fue un flechazo. Al principio éramos solo Masacre, sin puntos; pero como ya había un grupo colombiano que se llamaba igual, nuestro manager hizo el cambio. Y funciono muy bien. Nuestra primera presentación fue el 13 de noviembre de 1985 en la Universidad Ricardo Palma. Tocamos varios temas. Fue un día inolvidable, recuerdo los profesores nos aplaudieron. Poco a poco la banda se fue consolidando”, señala.

Con “Demoledor” empezó tal vez la etapa más importante para M.A.S.A.C.R.E.. Nació el 2001, trece años después de “Sin Piedad”, el primer disco de la agrupación.

“Ha sido un disco importante para una década, salió el 2000, un año en el que no había muchas bandas de metal. Caló muy bien en los chicos. Éramos cabezas de festivales junto a Leucemia. Tocábamos bastante con el vocalista Omar Pizarro. Con él la banda se volvió mucho más dura en la lírica, iba de frente a la yugular. Fue la consolidación de aquellos años previos en los que teníamos presentaciones esporádicas, tuvo gran impacto, y a diferencia del primer disco, sonaba bien, demostraba la calidad real de la banda. Tiene dos canciones emblemáticas, las más pedidas, radicales, las que la gente más poguea, con las que casi siempre cerramos los conciertos: ‘Brutalidad’ y ‘En el infierno’”, destaca el artista nacional.

De Tramontana recuerda innumerables e imborrables momentos con M.A.S.A.C.R.E., como aquella vez en que la banda se presentó en un evento organizado por Radio Nacional, frente a más de 18 mil personas, y una falla en el sonido originó una tensa situación.

“Había mucha tensión en el ambiente, estábamos nerviosos. Por un error de los sonidistas solo se escuchaba una guitarra. La mía no se oía. Entré en trompo y cometí un exceso que se oyó por los micros de la radio. Se escucharon todas las lisuras que dije. Y Cucho Peñaloza, que era el conductor, pensó que Omar, el vocalista, había sido el que responsable, y se fue contra él. Fue de locos, nos quisieron cortar la transmisión. Fue un incidente que originó una novela de varios días. Al final todo pasó”, sostiene.

Este 17 de diciembre, M.A.S.A.C.R.E. volvió a los escenarios presenciales en Demoledor Fest, concierto organizado para conmemorar los 20 años del lanzamiento de “Demoledor”. En el espectáculo participaron las bandas nacionales Fallen Symetry, Hyena (Cajamarca), Ariane Gozzing y Black Lion.

La agrupación nacional conformada actualmente por Omar Pizarro (voz), Miguel Tuesta (bajo), Hans Menacho (batería), Coqui de Tramontana y Martín Tuesta (guitarras) también lanzará en formato vinilo la reedición de “Demoledor”.

“Hemos querido hacer un festival para promover un poco las bandas que están sonando ahora y para celebrar las dos décadas de ‘Demoledor’. Será especial porque estará Omar, lo trajimos de España, nuevamente está con nosotros”, remarca.

