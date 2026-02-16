Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Matteo Bocelli, cantante italiano, será el cierre inaugural del Festival Internacional de Viña del Mar 2026. (Foto: Difusión)
Matteo Bocelli, cantante italiano, será el cierre inaugural del Festival Internacional de Viña del Mar 2026. (Foto: Difusión)
Por Leslie A. Galván

Quien conoce apenas a Matteo Bocelli asume que, siendo hijo del maestro italiano Andrea Bocelli, su instinto musical gira alrededor de la ópera o temas sacros. Pero el cantante de 28 años sonríe ante esa idea durante una entrevista por Zoom con este diario. “Cuando la música está hecha con amor verdadero, con pasión real y con un buen propósito, para mí es buena música”, dice. Sus playlist de Spotify varían entre los clásicos de Giacomo Puccini y sus favoritos Ed Sheeran, Eminem, The Beatles, NSYNC y otros nombres más locales en Italia, como Zero Assoluto. Pero, además, su interés hoy es la música en español.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Matteo Bocelli vuelve a Viña del Mar lejos de la figura de su padre, con nuevo álbum y ganas de conquistar a los latinos
Música

Matteo Bocelli vuelve a Viña del Mar lejos de la figura de su padre, con nuevo álbum y ganas de conquistar a los latinos

Chapterhouse anuncia su primera gira por Latinoamérica y confirma concierto en Perú
Música

Chapterhouse anuncia su primera gira por Latinoamérica y confirma concierto en Perú

Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting para el estreno de “Hasta Jesús tuvo un mal día”
Música

Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting para el estreno de “Hasta Jesús tuvo un mal día”

Tunay y Mauricio Mesones encabezan el cartel de la Yunza 2026 en la Costa Verde
Música

Tunay y Mauricio Mesones encabezan el cartel de la Yunza 2026 en la Costa Verde