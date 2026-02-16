Matteo Bocelli vuelve a Viña del Mar lejos de la figura de su padre, con nuevo álbum y ganas de conquistar a los latinos

Quien conoce apenas a Matteo Bocelli asume que, siendo hijo del maestro italiano Andrea Bocelli, su instinto musical gira alrededor de la ópera o temas sacros. Pero el cantante de 28 años sonríe ante esa idea durante una entrevista por Zoom con este diario. “Cuando la música está hecha con amor verdadero, con pasión real y con un buen propósito, para mí es buena música”, dice. Sus playlist de Spotify varían entre los clásicos de Giacomo Puccini y sus favoritos Ed Sheeran, Eminem, The Beatles, NSYNC y otros nombres más locales en Italia, como Zero Assoluto. Pero, además, su interés hoy es la música en español.

Nació en Pontedera, una ciudad de Pisa en la región Toscana. Cuando la voz de Andrea Bocelli ya viajaba por el mundo con “Con te partirò” y los teatros se rendían ante él, en casa la urgencia era otra: su padre tenía alergia al polen. Matteo cuenta que Andrea y su madre Enrica Cenzatti se mudaron a la costa toscana por esa razón. “Ahí es donde crecí toda mi vida”, dice. Era un niño escuchando canciones mientras paseaba en el auto con su familia.

“Pasaban ‘Mi historia entre tus dedos’ de Gianluca Grignani en el carro y yo la cantaba con la radio”, recuerda sobre el música del artista italiano con quien se comunicó hace unos años, “a pesar de no necesitar su permiso para grabar una canción, pareció un lindo gesto” avisar que usaría la canción en su nuevo repertorio. En menos de 24 horas, Gianluca quiso sumarse a un cover del álbum en inglés “Falling In Love” (2025).

Matteo Bocelli, cantante italiano, será el cierre inaugural del Festival Internacional de Viña del Mar 2026. (Foto: Difusión)

Matteo estudió español en la secundaria y siempre se sintió cercano a la comunidad hispanohablante. “Es un idioma que siempre me encantó cantar”, explica. En 2023, se da una colaboración con el colombiano Sebastián Yatra en la canción “Tu Luz Quedó”. Pero su acercamiento al idioma se reforzó en la presentación junto a su padre en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile) en 2024, cuando escuchó la respuesta del público latinoamericano.

“La idea de hacer una versión de mi nuevo álbum en español (convertir de “Falling In Love a “Enamorarse”) se fue haciendo cada vez más fuerte”, cuenta. Su propuesta con canciones como “Amnesia de Amor”, feat con la cantante española Buika, se mueve del lado de la balada romántica. Resalta su sencillo “Qué eres tú”, colaboración con Leonel García de Sin Bandera. Esta última se traduce en la parte más sensible del cantante.

Matteo Bocelli coescribe “Enamorarse” junto a compositores de los repertorios de Ed Sheeran, Beyonce y Jason Mraz, como Amy Wadge, Toby Gad, Martin Terefe, entre otros. Está disponible en plataformas musicales desde el 13 de febrero.

“Escribí esa canción comparando el amor puro que puede transmitir una persona con su naturaleza libre, cuando tiene una cita con alguien o simplemente la verdadera amistad, esa que no pide nada a cambio y sin miedos. Soy afortunado de tener una persona al lado con quien tengo esa amistad y deseo que todos la tengan. En esta canción, cuando hablo de una bandada de estorninos en el cielo, hablo de amor en libertad. No sé a todos les pasa, quizá soy particularmente sensible, pero me emociona”, dice.

Su regreso a Viña del Mar

La figura de Andrea Bocelli aparece y Matteo responde sin ninguna incomodidad. “Me influyó a lo largo de mi vida, como cualquier padre. Me ha enseñado mucho sobre la técnica vocal, que es muy importante. No se trata solo de lograr el sonido correcto, sino de proteger la voz. Al cantar en casa, uno puede cometer un error, pero otra cosa es tener la responsabilidad de estar al 100% en un espectáculo”, comenta.

A lo largo de su carrera, Andrea Bocelli cantó ante los últimos tres pontífices y se reunió con el Papa León XIV en Castel Gandolfo, Roma. El tenor conmovió al Sumo Pontífice durante la interpretación de “Dolce è Sentire” junto a Matteo. Además, padre e hijo viajaron a Washington durante una celebración privada en la Casa Blanca, donde interpretaron “Por ti volaré” en el Despacho Oval en 2025.

Este año, Matteo regresa a la noche inaugural de Viña del Mar el 22 de febrero no como “el hijo de”, sino un italiano con ganas de practicar su español, un nuevo repertorio en el idioma y razones para presumir.