Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante quince años, primero fue Mau, después Ricky. Pero esta vez el orden se altera en apariencia y lo cambia todo en el fondo. “Ricky y Mau”, el cuarto álbum del dúo, parte de ese gesto mínimo —invertir el nombre— para abrir una conversación que habían postergado durante años. No se trata de quién va adelante, sino de por qué importa que sea de esa forma. En ese pequeño desplazamiento se instala una incomodidad que el disco no intenta resolver, sino explorar: la identidad compartida, el peso del ego y la dificultad de ser dos sin dejar de ser uno.

VIDEO RECOMENDADO

Pelo Madueño lanza convocatoria para jóvenes talentos de la música. (Fuente: Difusión)
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista