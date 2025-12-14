Mau y Ricky inauguraron una nueva etapa musical con el lanzamiento de su sencillo “Te Quiero”, una colaboración junto al artista Kapo que marca el inicio de su próximo ciclo creativo.

El dúo venezolano firmó un acuerdo con Sony Music y su propio sello Why Club Records, lo que les permite mayor libertad artística y control de su sonido en esta nueva fase de su carrera.

“Estamos felices. Sentimos que esta nueva era refleja exactamente quiénes somos hoy: dos hermanos que aman hacer música juntos”, aseguran los artistas sobre esta nueva faceta musical.

“Te Quiero” se caracteriza por una producción cálida y ligera producida por Daramola, con un estilo de pop latino fresco y emotivo que celebra la simplicidad del enamoramiento.

Mau y Ricky inician una nueva etapa musical con el estreno de “Te quiero” junto a Kapo. (Foto: Instagram)

Este sencillo no solo representa un nuevo sonido para los hermanos, sino también el primer adelanto de varias colaboraciones que formarán parte de su próximo álbum aún sin título oficial.

Junto con el lanzamiento de la canción, Mau y Ricky también anunciaron la apertura de Casablanca Studios en Miami, su nuevo espacio creativo para producir música y fomentar proyectos con otros artistas.

La canción “Te Quiero” ya está disponible en plataformas digitales y está acompañada de un video oficial, consolidando el regreso del dúo con una propuesta renovada.