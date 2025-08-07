Cuando hace seis años Mauricio Mesones decidió lanzarse como solista, no solo estaba emprendiendo una nueva etapa artística. Estaba construyendo un camino. Uno donde la música tropical peruana no fuera un simple fondo festivo, sino un paisaje central y diverso. Apostó por la cumbia, la chicha, la guaracha, el landó, el huayno. Apostó por el Perú. Ha lanzado seis discos, ha llenado teatros, ha representado al país en escenarios internacionales y ha hecho de la independencia su bandera.

Este sábado 9 de agosto, esa travesía llega a una nueva estación: el Gran Teatro Nacional, donde presentará por primera vez en vivo parte de su tercer álbum de estudio, “Viaje Tropical 3”.

“Esta vez no solo repasaremos lo mejor de nuestros primeros discos. Vamos a mostrar, por primera vez parte de lo que será nuestro nuevo álbum”, promete Mesones. “Será una noche para cantar, bailar, recordar y seguir viajando”.

Pero no será su única parada en este escenario: también ofrecerá dos presentaciones los días 8 y 9 de noviembre con “Cumbia Sinfónica 2.0”, un espectáculo que fusionará la música tropical con la música clásica, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Los Cuatro Suyos.

“Serán dos noches mágicas y elegantes, una fusión maravillosa entre dos mundos distintos que se encuentran en la raíz, el ritmo y la emoción”, detalla el artista.

Nueva entrega

“El viaje tropical 3” es, como sus anteriores discos, una travesía musical por todo el Perú. Cada canción se nutre de una región. Mauricio Propone un mapa sonoro donde la cumbia amazónica convive con otros géneros musicales.

“No es lo mismo la cumbia de la costa que la de la sierra o la selva”, explica. “Esta producción tiene como objetivo generar nuevos contenidos, nuevas canciones para que vaya creciendo el catálogo peruano”, confiesa el artista.

Desde que se lanzó como solista, Mesones ha recorrido escenarios grandes y pequeños. Ha cantado en el Estadio Nacional junto a Gian Marco, con Eva Ayllón, con Los Mirlos, con el Grupo 5, con Agua Marina y con Daniela Darcourt. Ha cantado en plazas públicas y también en el Lincoln Center de Manhattan.

Etapa cerrada

Bareto, la banda con la que recorrió buena parte del país antes de lanzarse como solista, también forma parte esencial de su historia. “Fue una etapa importante. Renegar de esos momentos no sería consecuente ni generoso de mi parte. Me sirvió mucho como aprendizaje. Y si bien es cierto, no terminó de la mejor manera, tengo bonitos recuerdos. Pude conocer mucho el Perú”, reconoce.

Sobre la reciente declaración de Rolo Gallardo, fundador de la agrupación, quien afirmó que Mesones mintió respecto a una invitación para tocar en la inauguración de los Parapanamericanos, el cantante evita entrar en polémicas.

“No vi la entrevista, no sé exactamente lo que dijo. Pero si esa es su posición, debe tener sus razones. Yo estoy enfocado en el presente y en el futuro”, asegura.

El camino no ha sido fácil. En más de una ocasión ha atravesado momentos de ansiedad, presión y cansancio emocional.

“Aprendí que pueden pasar muchas cosas alrededor, pero cuando uno tiene el objetivo claro, nada te desenfoca”, señala. Su refugio ha sido siempre la música y su círculo cercano. “El entorno con el que uno se rodea es determinante. Estoy orgulloso de la gente que me acompaña actualmente. Es parte de un aprendizaje maravilloso”.

Lealtad blanquiazul

Hincha confeso de Alianza Lima, Mauricio Mesones no oculta su amor por el club blanquiazul. Aunque lo invitaron a cantar en la Noche Crema, decidió no hacerlo por una cuestión de lealtad.

“No por rechazo, sino por respeto a mi equipo y a Universitario. No me sentiría cómodo”, aclara. Hoy trabaja en una canción especial para celebrar los 126 años de su club. “Soy hincha de Alianza y no tengo problema en decirlo. ¿Cómo no hacerle una canción si forma parte del Perú?”, dice sonriente.

Un Perú que necesita escuchar más de su música regional, de lo propio, sostiene el músico. Para Mauricio este viaje continúa, y él sigue adelante: cantando y celebrando lo que somos.