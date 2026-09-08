La música clásica será protagonista de una jornada solidaria en el Centro Histórico de Lima. El compositor y director peruano Mauro Lionel Malca presentará este domingo 13 de septiembre, a las 5 p.m., el concierto sinfónico “Sólo clásicos & premiados” en el Teatro Principal Manuel A. Segura.

El espectáculo reunirá parte del repertorio que ha acompañado la trayectoria del joven músico en los últimos años y tendrá un componente benéfico: el 100% de lo recaudado por la venta de entradas será destinado a la Fundación Lima y sus programas de asistencia para poblaciones vulnerables de la capital.

La presentación llega luego de una serie de reconocimientos internacionales obtenidos por Mauro Lionel. En 2025 fue distinguido en Londres durante los Global Child Prodigy Awards, donde fue incluido entre los 100 niños prodigio del mundo. Según la organización del evento, fue el único representante peruano y compositor musical reconocido en esa edición.

Durante este año, además, ha participado en diversas competencias internacionales de música, entre ellas el Vivaldi International Music Competition, London Young Musician, New York Music Award, Beethoven International Music Competition UK y Mozart International Music Competition UK. De este último certamen ganó el Absolute First Prize (Best Romantic A under 17), First Prize (Best orchestral music y Best sonata) y Second Prize (best conducting).

El concierto en el Teatro Segura también incluirá nuevos desafíos personales para el músico, quien anunció que buscará establecer nuevos récords durante la presentación. En marzo pasado, Mauro Lionel realizó su octavo concierto en el Gran Teatro Nacional.