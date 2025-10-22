La cantautora peruana Maya Endo, de 22 años, anunció el lanzamiento de su álbum debut, “Todo eso que soñé”, disponible en plataformas digitales como Spotify, YouTube y Apple Music a partir de este 24 de octubre.

El LP, que incluye 12 canciones originales, fue producido por Lorenzo Tapia (Rulolo), exintegrante de Temple Sour, y Simón Yriberry, conocido en la escena como Moncho Berry. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Matías Cella en Argentina.

Además, “Todo eso que soñé” cuenta con la participación de otros artistas, como la cantautora peruana Lorena Blume, el músico Fabian Zignago y la argentina Lola Sanchez.

En plataformas digitales, Maya Endo ha acumulado más de 500 000 reproducciones totales. De igual forma, la joven artista ya ha compartido escenario con referentes como Kanaku y El Tigre, y Alejandro y María Laura.

Para presentar el material, Maya Endo ofrecerá un concierto el próximo 1 de noviembre en la Sala Osma de Barranco, teniendo como invitados a Lorena Blume, Moncho Berry, Abril Zignago y MAYLO.

“Me ilusiona escuchar las canciones, respirarlas en vivo con la banda y que cada quien encuentre su propia historia ahí. Quiero que la noche se sienta como un abrazo colectivo: celebrar lo aprendido, soltar lo que pesa y abrir la puerta a lo que sigue” , comentó.

Con este disco, la cantautora explora la etapa inicial de sus veintes, abordando temas como rupturas, nuevos comienzos y mudanzas, con una fusión de géneros que incluyen raíces latinoamericanas, jazz, R&B, indie folk y pop alternativo.