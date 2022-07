Nació en julio de 2000, como tema insigne de la etapa de relanzamiento de la agrupación uruguaya que por aquel entonces acababa de fichar a Charly Sosa.

“Cuando Chocolate sufre una ruptura en sus filas, me vienen a buscar porque necesitaban un líder, y como soy de hacer locuras, me proponen el puesto. Era mejor sueldo y perspectiva para mi carrera, aunque nunca me imaginé que alcanzaría los límites que alcanzó. Acepté el desafío, grabé ‘Mayonesa’ y mi vida cambió, llegó la explosión internacional, era más estar en un avión, que en mi hogar, con mi familia”, narra el cantante uruguayo.

Asimismo, explica que al no existir las redes sociales como medio de promoción y difusión de contenidos musicales, MTV Latinoamérica era el único espacio con el que contaban y en el cual estuvieron durante tres meses y medio en el primer lugar del ránking. “Ello significaba que todo el mundo nos estaba viendo”, asiente.

Vocalista

Recuerda, además, cuando Alejandro Jasa, uno de los compositores de “Mayonesa”, dueño de una creatividad increíble, lo eligió para interpretar su creación. “Me dijo que el tema tenía que defenderlo yo y solo yo”, cuenta. “Por lo general, cuando te dan una canción es fácil de digerir, pero nunca imaginé que era una canción que hablaba de la mayonesa y todavía de la casera, la que hacen nuestras madres. Fue uno de los desafíos más grandes de mi vida porque tenía que interpretarla de tal manera que todo el mundo entendiera que se trataba de una historia de amor”, añade.

Historia real

Como solían hacerlo cada tarde, Alejandro y Eduardo se juntaron para componer. Aquel día, el segundo en mención había hecho la base con la armonía y melodía de una canción que tarareaba con gracia. La propuesta gustó, pero le faltaba un quiebre, había que crearle un estribillo más potente.

“Estos creativos increíbles hacían sus composiciones de historias reales, de situaciones simples y comunes. La letra de ‘Mayonesa’ nació durante una salida a una discoteca, cuando vieron a un chico observar con detenimiento a una joven que bailaba dando vueltas. Ella tenía ‘un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el top’”, destaca Charly.

“La canción se grabó en julio de 2000 y la sacamos en setiembre de ese mismo año. Con este tema quisimos hacer un cambio de la música tropical uruguaya, salir de la estructura normal, por eso fusionamos la plena, que es un ritmo centroamericano; con el candombe, que es un ritmo afro; y la murga que viene de España. Eso hizo que no sonara tan uruguayo sino más internacional”, añade.

“Hubo todo un trabajo de preproducción, cada vez que entrábamos al estudio le metíamos cosas distintas, yo le metía pregones, que son todas las partes de presentación, como la que dice: ‘Y haciendo palmas y arriba y arriba’. Mi objetivo era arengar a la gente. Fue un éxito rotundo, un combo perfecto y hasta que se hizo conocida no nos habíamos dado cuenta de lo grande que era”, enfatiza.

El estreno

Charly Sosa interpretó “Mayonesa” por primera ante un numeroso público, en el popular local uruguayo La casa de Anita. “Ese día la gente se quedó enganchada con la canción, comentaban que les había gustado, que les parecía pegajosa. En ese momento, me di cuenta que había nacido con un ángel especial”, reflexiona.

Luego de aparecer en MTV Latino, Chocolate visitó el programa argentino de Marcelo Tinelli “Showmatch”. Después de ese día, las giras promocionales, entrevistas y presentaciones no pararon. Sosa asegura que “la vida nos cambió de un día para otro”. En tiempo récord, “Mayonesa” se consolidó como una de las canciones más bailadas y solicitadas por aquellos años.

“Me di cuenta que el tema había explotado cuando me llama el manager para contarme que nos querían en Chile, Bolivia, Perú.... Después de presentarnos en Tinelli, un programa que se emitía en todo Sudamérica, los viajes se hicieron interminables, hasta el día de hoy sigo viajando como cantante solista, ya he recorrido 27 países”, asegura.

Han pasado 22 años desde que “Mayonesa” sonó por primera vez y aún se siguen haciendo diversas versiones del popular tema y utilizando en comerciales protagonizados por famosos personajes, como el futbolista Cristiano Ronaldo.

“Hay hasta versiones de rock bizarras, también está ‘Magonesa’ de Harry Potter. Todos los días me pasan cosas muy locas con esta canción. Hace poco Joan Baez, que es una activista americana, expareja de Bob Dylan, subió un video a sus redes sociales bailando ‘Mayonesa’ con su nieta en la cocina de su casa. También veo a niñitos bailando está canción que ha pasado de generación en generación. Todos los días me pregunto: ‘¿Cuál es el secreto’? Y no encuentro una respuesta”, comenta.

Además… Gira internacional Charly Sosa llegará a Lima en agosto como parte de las celebraciones por los 20 años de “Mayonesa”. “Estoy girando por todas partes del mundo con el tour Mayonesa 20 años, estuve en Costa Rica, Uruguay, ahora estoy en Bolivia, voy a estar en Ecuador, Colombia, Guatemala y Costa Rica. A mediados de agosto debo estar por Perú y la idea es hacer un montón de presentaciones y recorrer bastantes ciudades”, subraya.

Etapa como solista

En 2002, cuatro integrantes de Chocolate, incluyendo Charly Sosa, tras discrepancias con Juan Carlos Cáceres, quien entonces era manager de la agrupación, deciden abrirse y crear una nueva banda, llamada Grupo Mayonesa.

“Con Grupo Mayonesa nos fue muy bien, hasta que en 2006, la disquera me propone iniciar una carrera como solista, con la que sigo hasta hoy. Actualmente estoy relanzando mi carrera, estoy promocionando ‘Se altera’, que es un tema propio, y también sigo cantando ‘Mayonesa’ sin ningún problema. Lo único que no puedo hacer es volver a grabarla porque el exmanager se opone, pues quedamos mal, nos peleamos por el factor económico”, aclara el cantante.

“Han querido grabarla conmigo un montón de artistas, como Gente de Zona, con quien estuve haciendo negociaciones, también Daddy Yankee, y el padre de J Balvin, a quien conocí en los Billboard, en Miami, apenas me vio me dijo que tengo que grabar ‘Mayonesa’ con su hijo. Ojalá ese tema se destrabe y se pueda grabar. Lamentablemente, el problema personal prevalece ante el tema económico porque si se llega a grabar, el exmanager también se beneficiaría, ganaría muchísimo dinero”, destaca.