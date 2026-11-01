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Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, compartió una emotiva reflexión sobre los momentos difíciles que marcaron su vida durante la gala benéfica de los Premios HEAT 2026, donde su agrupación recibió dos reconocimientos. (Fotos: Premios Heat)
Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, compartió una emotiva reflexión sobre los momentos difíciles que marcaron su vida durante la gala benéfica de los Premios HEAT 2026, donde su agrupación recibió dos reconocimientos. (Fotos: Premios Heat)
Por Sonia del Águila

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, está acostumbrado a llenar estadios, recibir ovaciones y poner a bailar a miles de personas. Pero la fama y el éxito también llegaron acompañados de momentos difíciles. Durante una gala benéfica organizada por Heat Latin Music Awards en alianza con la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, celebrada el sábado 31 de octubre en Guadalajara, el artista compartió aquella experiencia y contó cómo encontró en la ayuda a los niños una nueva motivación para seguir adelante.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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