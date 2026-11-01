Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, está acostumbrado a llenar estadios, recibir ovaciones y poner a bailar a miles de personas. Pero la fama y el éxito también llegaron acompañados de momentos difíciles. Durante una gala benéfica organizada por Heat Latin Music Awards en alianza con la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, celebrada el sábado 31 de octubre en Guadalajara, el artista compartió aquella experiencia y contó cómo encontró en la ayuda a los niños una nueva motivación para seguir adelante.

“A mí me dieron una de las noticias más feas para mi persona y tuve que someterme a varias operaciones. [...] Fue como que cambia el chip, cambia la vida”, confesó el cantante.

Su testimonio llegó en una noche especialmente significativa para Grupo Firme. La agrupación recibió el Premio Compromiso Social por su apoyo a causas benéficas y, además, obtuvo el galardón a Mejor Artista Regional Mexicano, una categoría incorporada este año a los Heat Latin Music Awards y cuyo ganador fue elegido mediante votación del público.

Pero más allá de los reconocimientos, Caz aprovechó el encuentro para hablar de las decisiones que tomó cuando comprendió que la fama, el dinero y las celebraciones no necesariamente conducían a la vida que deseaba.

“Uno llega a la fama y empieza a llegar dinero, empieza la fiesta, empiezan las mujeres, empiezan las drogas y empieza todo, ¿no?”, reflexionó. Aunque aseguró que no llegó a involucrarse en ese ambiente, reconoció que la imagen festiva de Grupo Firme lo obligaba a convivir constantemente con este.

“Estuve ahí en el círculo sin meterme, pero dije: ‘Esa vida no me gusta’. Por el personaje de Grupo Firme, que somos la fiesta, me tocaba estar ahí, llevar la fiesta a cada estadio, cada palenque. Pero esa no es la vida que quiero. Yo quiero ser inspiración para los demás, para los jóvenes y niños”, expresó.

Una nueva mirada

Esa convicción lo llevó a involucrarse en iniciativas de ayuda social en Tijuana, Baja California, donde reside. Como padre de tres hijos, Caz encontró en el contacto con niños en situación de vulnerabilidad una satisfacción que, según contó, ningún reconocimiento artístico puede reemplazar.

“Ver la sonrisa de esos niños... Yo soy padre de tres hermosos hijos y llevarles sus regalitos no tiene precio. Mirar esa sonrisa y poder ayudar a los niños que más lo necesitan es algo que me ha dado mucho en esta vida”, manifestó.

El intérprete también habló de su fe y de la gratitud que siente por el nuevo impulso que ha experimentado la carrera de Grupo Firme.

“No me arrepiento en lo absoluto. Al contrario, estoy muy motivado y creo que podemos llegar a ayudar a un poquito más de personas”, añadió.

Su declaración acompañó uno de los momentos centrales de una ceremonia que buscó reconocer el compromiso social detrás de la música.

Música que ayuda

La gala se celebró en las instalaciones de Fundación Nice, en Guadalajara, y marcó el inicio de la Semana Heat 2026. Durante el encuentro se entregaron cheques simbólicos a Casa Hogar Sueños y Esperanzas, A.C. y a Hogar Cabañas, dos instituciones de Jalisco dedicadas a proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Casa Hogar Sueños y Esperanzas, fundada en 2006, acoge actualmente a 80 menores, desde recién nacidos hasta niños de siete años, y trabaja para brindarles protección mientras se busca su reintegración familiar o una alternativa de adopción.

Hogar Cabañas, por su parte, ofrece atención y acompañamiento a menores que necesitan cuidados, educación y un entorno seguro, además de promover su derecho a crecer en familia.

En ese contexto, Grupo Firme recibió el Premio Compromiso Social, una distinción especial que no depende de la votación del público y que reconoce las acciones solidarias de la agrupación.

“Yo sé que cuando levanto la voz con lo que está pasando esta noche, puedo inspirar a muchísimas personas a ayudar a los que lo necesitan”, señaló Caz al agradecer el reconocimiento.

La velada también incluyó un homenaje a Diana Montes, fundadora y directora ejecutiva de los Heat Latin Music Awards, quien fue distinguida por la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco por su contribución a la difusión de la música latina.

“Siempre he entregado premios, pero es la primera vez que me entregan uno a mí”, comentó Montes.

Doble celebración

Fundado en Tijuana en 2014, Grupo Firme ha construido una trayectoria que lo llevó de los escenarios locales a presentaciones multitudinarias dentro y fuera de México. Este año, la agrupación alcanzó once conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y realizó su primera gira europea.

A esos logros se sumó el premio a Mejor Artista Regional Mexicano, recibido durante la misma ceremonia benéfica. La distinción adquiere un significado especial porque corresponde a una categoría que debuta en esta edición de los Heat, celebrada por primera vez en territorio mexicano.

Los galardones del Premio Compromiso Social también tuvieron un sello local: fueron elaborados en Jalisco y decorados artesanalmente con chaquira wixárika.

Tras recibir los reconocimientos, Eduin Caz y sus compañeros ofrecieron una presentación musical que puso fin a la celebración.

La semana Heat continuará con actividades y encuentros con artistas en Guadalajara y Puerto Vallarta hasta el próximo jueves 5 de noviembre, cuando se realizará la gala principal de los Heat Latin Music Awards al Estilo Jalisco en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, con transmisión en vivo por LosHeat.tv.