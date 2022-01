Conforme a los criterios de Saber más

Una canción que nació en el Parque de la Muralla, a la orilla del río Rímac. La freestyler Sumeria y la cantante ´Gato Malo´ estrenan este viernes 7 de enero su más reciente colaboración “Juntas podemos todo”, canción con la que buscan enviar un mensaje de aliento a las mujeres y recalcar el hecho de que no estamos solas.

En entrevista con El Comercio, las artistas mostraron su emoción por el sencillo. Hilda Jáuregui, verdadero nombre de Sumeria, resalta que ambas querían destacar el empoderamiento y la fuerza que tienen para motivar a otras mujeres a cumplir sus sueños.

“Queremos aprovechar esta oportunidad para recalcar a las mujeres que sí pueden. Que somos muchas y que unidas podemos lograrlo todo porque siempre vamos a estar en constante apoyo. Utilizar nuestra voz para dársela a más chicas”, reconoce la cantante de 22 años.

Mientras que, la artista peruana-argentina Camila Visscher ´Gato Malo´ cuenta que “Juntas podemos todo” nació a partir del tercer beat que les envió el productor Chacal (Ray Callampi) por WhatsApp. “Nos mandó dos opciones de beats que él ya tenía pensados; pero no nos parecía que tuvieran la fuerza suficiente para poder transmitir (ese mensaje)”, recordó.

Hilda Jáuregui y Camila Visscher en el making-off de "Juntas podemos todo". (Foto: Difusión/MedalShot)

Una vez que tuvieron la melodía, cada una trabajó sus ideas en casa y decidieron juntarse a inicio de setiembre del año pasado en el Parque de la Muralla, ubicado en el Centro de Lima. Se sentaron cerca al río Rímac y ahí empezaron a componer.

“Me dijeron que no podía ser rapera porque era de hombres”, es una de las frases de este sencillo. “Queríamos que la canción sea voz para otras chicas”, dice Sumeria.

El desafío de entrar a la escena musical

Sumeria y ´Gato Malo´ descubrieron su pasión por la música desde pequeñas. La primera tuvo influencia por parte de su mamá y empezó a componer en el género pop desde los 8 años. Años después descubrió su pasión por el rap y el freestyle y se dedicó por completo a ello. Aunque su inicio en las batallas de gallo fue complicado.

“Mi amor a la música y el querer aprender a rapear fue tanto que estuve constantemente ahí, luchándola. Fue complicado porque sentía que los hombres sexualizaban mucho mi participación. Que solo servía para la cocina o que yo no podía ser rapera (…) Me costó armarme de valor y darme cuenta que tengo que defender lo que sé hacer. No tengo por qué sentirme menos que nadie, porque ser mujer no te define como artista”.

Sumeria es reconocida por su participación en las batallas de gallo. (Foto: Difusión/MedalShot)

Por su parte, ´Gato Malo´ tenía claro que uno de sus sueños era ser cantante, y al llegar al Perú desde Argentina, se metió en un colegio donde apoyaban todas las formas de arte y música.

“Poco a poco empecé a tratar de encontrar mi propia voz, mi propio sonido y poco a poco, con los años de experiencia, he podido encontrarla. Con esto de la cuarentena, dije que era momento de sacar mi proyecto solista y el año pasado empecé”, señaló la cantante de 29 años.

Ambas coinciden en que el camino para desarrollarse como artistas es complicado, y por eso resaltan la importancia de romper con todos los estereotipos que existen sobre las mujeres.

Camila, de 29 años, tenía claro que uno de sus sueños era convertirse en cantante. (Foto: Difusión/MedalShot)

“Queremos concientizar un poco a las personas para que puedan darnos ese espacio a las mujeres en el mundo de la música”, puntualiza Camila. “Encontrarse es un cambio constante. La música es tan grande, te nutres constantemente. Todos tenemos cierto límite que a veces rompemos para seguir aprendiendo”, agregó Hilda.

Las cantantes dejaron un mensaje claro a las mujeres, en especial a aquellas que quieren dedicarse a la música. “Arriésguense, sin pensarlo. Puede haber timidez, miedo, roche; pero es soltarse, hacer lo que nos diga el corazón, lo que nos diga la mente y hacerlo de la forma más real posible (…) Si una mujer se traza una meta y se concentra, lo logra porque el que insiste, consigue. Si quieres algo, inténtalo. Solo rompe el hielo. Hazlo con miedo, pero hazlo”, aseguraron.

Próximos proyectos

Después de “Juntas podemos todo”, ´Gato malo´ se encuentra trabajando en un EP de reggae, que involucrará algunos otros géneros musicales y espera contar con la voz de Sumeria en este proyecto. Igualmente, ambas tienen claro que sus seguidores escucharán más canciones de ellas juntas. “Nuestras voces se escuchan muy bien juntas”, finalizaron.

El dato

“Juntas podemos todo” se estrena este viernes 7 de enero a las 8 p.m. a través del canal de YouTube de Medal Shot. También estará disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, entre otras.

