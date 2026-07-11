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Resumen

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Un bebé abre los ojos y el doctor le da el pésame a su madre. “Su hijo nació irremediablemente feo”, nos cuenta Raúl Romero, quien también asegura haber sido el responsable de la importación de biberones al Perú para así crear distancia entre el neonato y su madre. Más de seis décadas después, sigue relatando esa historia con la misma naturalidad con la que miles de personas pagan una entrada para gritarle, a coro, “¡Feo!”, durante sus conciertos. Una experiencia que volverá a repetirse el 11 de julio en Rock Patrio, junto a bandas de rock nacional.

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