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Resumen

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Daniela Darcourt parece estar siempre en movimiento. Canta, estudia, ensaya, graba, viaja, se reinventa. Como si la quietud no fuera del todo compatible con ella. A los 30 años, la artista peruana entiende mejor una frase que su madre le repetía cuando era adolescente: que quería estar en todo, hacerlo y probarlo todo. Entonces jugaba fútbol, entrenaba, bailaba ballet contemporáneo, llevaba clases de improvisación teatral, cantaba en casinos y estudiaba. Hoy, esa misma energía vuelve a empujarla hacia un nuevo escenario.

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Jerry Rivas ingresó al El Gran Combo hace 45 años tras la salida de Andy Montañéz. “Decían que era muy blanco, que no servía”, asegura. Él reflexiona sobre sus inicios en la agrupación y su relación con Rafael Ithier y Gilberto Santa Rosa, así como otras anécdotas. También cuenta qué opina de Daniela Darcourt. Show será el 10 de diciembre en el Estadio Nacional y el 11 en Fronteras Unidas en Independencia.
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