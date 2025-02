Flavia Laos Urbina (Lima, 1997) ha convertido su pasión por la música en un ambicioso proyecto internacional. En solo dos años, ha lanzado más de quince canciones, incluidas dos colaboraciones internacionales. Su más reciente sencillo junto al boliviano Bonny Lovy, es solo una muestra de lo que viene. La cantante peruana ha firmado con Hybe, la influyente disquera detrás de fenómenos globales como BTS y NewJeans, y ya trabaja en su primer álbum en California. Su visión es clara: recorrer Estados Unidos y Europa en una gira y, en el Perú, hacer historia llenando el Estadio Nacional.

“Mi objetivo es representar al Perú en el extranjero”, afirma la artista de 27 años, quien considera que su vínculo con Hybe es clave para su internacionalización. “Llenar el Estadio Nacional es un gran sueño que tengo, es un reto enorme, pero no lo veo imposible”, añade. Sin embargo, cree que para lograrlo es necesario fortalecer la industria musical en el Perú, algo que considera difícil debido a la competencia desleal entre artistas.

“Aquí hay mucho ego. En lugar de apoyarnos, algunos buscan derribar al otro y le tiran ‘hate’. No entiendo por qué. Ojalá eso cambie”, reflexiona.

Flavia Laos y el artista boliviano Bonny Lovy, creadores del tema "My lova". (Foto: Joel Alonzo/gec) / Joel Alonzo

Pasos estratégicos

Esta semana, Flavia y Bonny Lovy, lanzaron “My Lova”, una canción que fusiona ritmos urbanos con un estilo tropical. “Siempre quise hacer algo con él. Escuchaba sus temas y me encantaban. Una amiga nos presentó virtualmente, y así empezamos a coordinar”, cuenta Laos. “Ella quería algo con el estilo de ‘Muchachita’. Le monté una base inspirada en esa canción y la invité a Bolivia para grabar en mi estudio”, explica el músico boliviano. La química fue inmediata y la canción tomó forma en un solo día.

El videoclip de “My Lova” se grabó en el Centro de Lima con una producción que incluyó a más de 15 influencers. “Quería que se sintiera como una fiesta, así que convocamos a muchos creadores de contenido”, relata Flavia. Actualmente el tema tiene más de 3, 400 vistas en YouTube.

A pesar del entusiasmo del público, no faltaron los cuestionamientos. Algunos, pusieron en duda el impacto de la canción, pero tanto Flavia como Bonny Lovy tienen claro que el camino en la industria musical es de resistencia y constancia.

Flavia Laos no solo ha construido una sólida carrera en la televisión y la música, sino también una coraza ante las críticas. La actriz y cantante fue cuestionada por no pronunciarse sobre la denuncia de agresión contra el streamer Diealis, con quien ha sido vista en varias ocasiones. Ante ello, dejó en claro su postura.

“No dije nada y tampoco diré nada. Digas algo o no, siempre habrá gente a la que le parezca mal. Prefiero no meterme en temas ajenos. Tengo más de 20 años en televisión y ya sé cómo manejar la polémica. A veces ni hablo y aun así me sacan un titular”, refiere.

Pero más allá del escándalo, Flavia también habló sobre el peso de las críticas en redes sociales y cómo ha aprendido a sobrellevarlas.

“Todo el mundo cree que tiene derecho a opinar sobre tu vida sin conocerte, sobre tu cuerpo, lo que te haces... y es invasivo. A mí me resbala, pero a mi hermana, que está en TikTok y compitiendo en batallas, le afecta bastante”, asegura.

Sin embargo, llegar a este punto de seguridad no fue fácil. La influencer confesó que, en el pasado, los comentarios negativos la afectaban y tuvo que recurrir a ayuda profesional para poder enfrentarlos.

“Me miraba al espejo y me repetía que era bonita, que no debía hacer caso a quienes querían hacerme sentir fea. Trabajé en mi autoestima, fui al psicólogo y todo eso me ayudó a convertirme en la mujer fuerte que soy hoy”, sentencia.