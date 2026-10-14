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Resumen

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Sasha Kapsunov operó un dron DJI Inspire 3 durante los tres conciertos de BTS en Lima, como parte del equipo de dirección de video de la producción internacional. (Foto: Fredy Maldonado Marc Vander AA)
Sasha Kapsunov operó un dron DJI Inspire 3 durante los tres conciertos de BTS en Lima, como parte del equipo de dirección de video de la producción internacional. (Foto: Fredy Maldonado Marc Vander AA)
Por Sonia del Águila

Sasha Kapsunov pasó de estar frente a las cámaras a dirigirlas desde el cielo. Mientras miles de fans coreaban las canciones de BTS en el Estadio San Marcos, el actor operaba un dron para capturar la magnitud del espectáculo desde las alturas. Su misión era convertir en imágenes la emoción que se vivía sobre el escenario y en las tribunas.

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