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Resumen

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Para Nicole Zignago fue importante interpretar el himno de Estados Unidos antes del reciente encuentro entre Inter Miami y Toronto FC por la Major League Soccer (MLS). Estar en medio de la cancha, cantar a capela y tener detrás a figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul convirtió el momento en uno de los retos más imponentes que ha asumido como cantante. Pero después de vivirlo, otro deseo comenzó a tomar fuerza. Uno mucho más cercano y personal: cantar algún día el himno del Perú junto a la selección peruana.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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