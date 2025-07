Antes de que “El Embrujo” se colara en las radios peruanas y “Te vas” se volviera himno de despecho en las fiestas limeñas, Américo ya había cruzado la frontera emocional que une Chile con Perú a ritmo de cumbia. Domingo Vega Urzúa –su verdadero nombre– recuerda con cariño sus primeras visitas al país, allá por 2009, cuando sus temas comenzaban a sonar fuerte en Radio Corazón.

“Perú es un lugar que me conecta, que me inspira. Me reinicio cada vez que canto su cumbia. De ahí salió gran parte del repertorio de ‘A Morir’. Y todavía me emociona cantar esas canciones”, menciona Américo en entrevista con El Comercio.

Ahora, quince años después de aquel boom que lo llevó a Viña del Mar, a compartir escenarios con Olga Tañón y a sonar en cada esquina de Santiago y Lima, Américo lanza “15 años A Morir”. Se trata de una reedición celebratoria de su álbum más vendido, con nuevas versiones de sus hits, pero esta vez acompañado de figuras como Vicentico, José Luis Rodríguez “El Puma”, Abel Pintos y The La Planta.

El álbum incluye doce temas, entre ellos “Me enamoré de ti”, “Otra noche sin ti”, “Tendría que llorar por ti”, y por supuesto, Que levante la mano. Pero más allá del sonido renovado, la intención de Américo es conectar con nuevas audiencias: “Era el momento perfecto para festejar este disco que me cambió la vida —explica el artista— Esto no es solo mirar atrás. Es tender un puente con las nuevas generaciones que no vivieron el fenómeno del 2008, pero que hoy escuchan cumbia desde otros lugares”.

Cumbia en tiempos de cambio

Para Américo, estos 15 años no han pasado en vano. Y aunque la industria ha cambiado radicalmente, él sigue creyendo en el poder de una buena canción. “Hoy la música se lanza y se consume con otra velocidad. Antes vendíamos discos físicos, ahora son reels de 15 segundos. Pero eso no me quita las ganas de seguir haciendo cumbia”, enfatiza

Pero en ese nuevo ecosistema, la cumbia no ha perdido su lugar. Lo que ha cambiado es su envoltorio. Américo ha aprendido a adaptarse sin perder el pulso ni el corazón de su propuesta. “15 años A Morir” no es un acto de nostalgia, sino un gesto de vigencia. Al reunir a artistas de generaciones distintas y estilos diversos, el cantante chileno se permite cruzar caminos entre lo clásico y lo actual, entre la cumbia de pista y la de escenario.

Domingo Johnny Vega Urzúa, conocido por su nombre artístico Américo, es un cantante chileno de baladas y cumbia tropical. (Foto: Difusión)

Y ahí entra en escena su vínculo con el Perú. No es solo un país más en su agenda internacional. Es un lugar que marcó el ADN de su sonido, que le abrió las puertas antes que muchos otros, y que hoy lo recibe como uno de los suyos. La reciente colaboración con Corazón Serrano es una muestra más de ese afecto mutuo: una alianza entre referentes que entienden la cumbia como lenguaje común.

En esta etapa, Américo se mueve con la tranquilidad de quien ha sobrevivido al vértigo del éxito sin perder el rumbo. “Estoy en paz”, resume. Y eso se nota: en el disco, en los conciertos y en su forma de hablar sobre el pasado sin romanticismos innecesarios. Porque si algo tiene claro, es que las canciones pueden cambiar de forma, pero nunca deben perder el alma.

La gira 15 años A Morir ya ha pasado por Chile y Argentina, y pronto aterrizará en Perú. Américo promete un show trabajado al detalle, con emociones precisas y cumbias que, aunque hayan cumplido quince años, no han perdido vigencia. “Hay canciones que nunca envejecen, solo maduran contigo”, concluye.