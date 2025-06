En camino a ver a Yola Polastri, Arturo Pomar Jr. conduce su carro. Lo acompañan Patricio Suárez-Vértiz, Pedro Suárez-Vértiz y Christian Meier. Un día antes Arena Hash había sido portada de la revista Somos, una semana después comenzaría una gira, y al año siguiente completarían un nuevo disco. Entre canciones y risas, Pomar sintió que podía comerse el mundo. Dos horas más tarde Pomar mira por el retrovisor a sus amigos empujar el carro malogrado desde Canal 4 hasta La Pera del Amor, en Magdalena.

“En esencia, eso fue Arena Hash. Éramos superestrellas atrapadas en su juventud y su asombro. Salíamos en todos lados, pero siempre faltaba algo por hacer. Hoy miro todo con nostalgia y envidio al Arturo de Arena Hash”, recuerda Pomar Jr. en entrevista con El Comercio.

Hace 30 años, unos chiquillos con los ojos con delineador grabaron un disco fundacional: Arena Hash, el primer disco de la banda de Pedro y Patricio Suárez-Vértiz, Christian Meier y Arturo Pomar Jr. (Foto: Difusión)

Después de Arena Hash, Pomar Jr. continuó vinculado a la música, aunque desde otras trincheras. Producción, composición, colaboraciones puntuales. Participó en proyectos independientes, trabajó con jóvenes músicos y también se involucró en el diseño sonoro para teatro y televisión. Aunque nunca buscó repetir el éxito de la banda, el beat siempre estuvo ahí: en las manos, en la cabeza, en la memoria.

“Revisar mis decisiones y conductas de mi juventud me hace pensar en lo increíble que fue mantenernos como amigos. Gracias a ellos, y a mi tiempo en la banda, se me abrió un mundo. En definitiva, estamos pensando en futuros proyectos juntos. Todavía hay más por hacer”, agrega el artista.

Mientras sus excompañeros siguieron con la música, Arturo participó en algunos programas televisivos internacionales y locales. En el año 2000 graba un disco en solitario de estilo rap - hip hop titulado “Pega” con temas muy rítmicos. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Y es que sucede así

Desde su domicilio, revisando nuevos proyectos y canciones antiguas, Arturo observaba los múltiples homenajes realizados tras el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz. Un año pasó pensando en cómo recordar el pasado y compartirlo, sin encontrar mejor forma que hacerlo desde las historias íntimas que nacen cuando tocaban juntos.

“No es un homenaje solo a Pedro. Es un homenaje a Arena Hash. Entonces hablaré de todos. Me tomó tiempo entender que la mejor manera en que a él le gustaría ser recordado es a través del humor que tanto nos unía a los cuatro. Él tenía un sentido del humor muy particular, eso y la música eran nuestro punto de encuentro.”

Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. son dos músicos peruanos que participaron juntos en la competencia culinaria "El Gran Chef Famosos X2". (Foto: Elías Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

El show que presenta mezcla música y mucha nostalgia en una propuesta íntima. Pomar narrará anécdotas hilarantes, datos poco conocidos y hechos no tan familiares para el público, mientras repasa en vivo los grandes éxitos del grupo. Habrá artistas invitados y un cierre de fiesta. Entre todo, destaca el humor de esta presentación que, asegura Pomar Jr., es la forma más honesta de recordar su relación sus amigos y Pedro..

“Será como a él le gustaría. Con ese humor cotidiano que lo caracterizaba. Irreverente, de barrio, sin tapujos. Así bromeaba él, como entre amigos, algo parecido al humor de Hablando Huevadas, con esos chistes de esquina, rajando de todo. Así nos hablábamos nosotros. Eran otras épocas, con otras palabras, sin filtros ni censura.”

En 1985 junto a Pedro Suárez-Vértiz, Patricio Suárez-Vértiz y Alex Kornhuber forman Arena Hash. Dos años después, se Kornhuber sería reemplazado por Christian Meier (Foto: Difusión)

Aunque hubo buenos momentos durante aquellos años, esta nueva presentación también recordará aquellos tiempos difíciles. “Me tomó un año superar mi resentimiento hacia Pedro por haberse ido solo. Me distancié de él —confiesa Pomar Jr.—. Me miraba al espejo pensando: ‘Tú solo eras el baterista’. Hasta que Pedro me buscó, conversamos y terminamos reconciliándonos.”

A través de la historia de Arena Hash, sus amistades y aquellos años de rock nacional, Pomar se enfrentará al reto de recordar desde el escenario, donde durante años marcó el ritmo con la batería en temas que siguen siendo clásicos. “Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, haría exactamente lo mismo”, concluye.