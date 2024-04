Megadeth está de vuelta en el ruedo. Luego de una exitosa temporada de shows en Estados Unidos y Canadá, la legendaria banda de metal llegó al Perú para iniciar este sábado 6 de abril en Lima el tramo sudamericano de su “Crush The World Tour”. Al ser Lima la ciudad elegida para empezar el recorrido que los ha llevado a tener 3 ‘sold outs’ en países como Argentina, los liderados por Dave Mustaine se reunieron con la prensa local para responder interrogantes sobre esta etapa de la banda y lo que se viene para ellos próximamente.

El grupo llegó al país con cambios en su formación tras la salida el año pasado del guitarrista Kiko Loureiro. El brasileño se alejó para darle paso a sus proyectos independientes y al cuidado de su familia y dejó en su lugar al finlandés Teemu Mantysaari, quien dijo estar emocionado por conocer al público sudamericano y tocar por primera vez en esta parte del mundo.

A pesar de que Mantysaari, de 37 años, proviene de Wintersun, otra banda que ha ido haciendo carrera en el mundo del metal, cuando le preguntaron a Mustaine por las bandas del género que lo han emocionado recientemente, fiel a su estilo directo, dijo que ya ha pasado un buen tiempo desde ello. “Ha pasado un buen tiempo desde que una banda me entusiasmó. Hace mucho que no tenemos un nuevo Iron Maiden, un nuevo Guns N’Roses, ha pasado mucho desde la última que vez que oímos una banda genial”, dijo el músico, que sí reconoció que le gustó el tema “Misery” de la banda Frank Carter & the Rattlesnakes.

El músico oriundo de La Mesa, California, también dijo que, a pesar de los años, siguen disfrutando el proceso creativo para hacer un álbum, pero explicó que el trabajo detrás de “The Sick, the Dying... and the Dead!”, su más reciente material publicado en 2022, fue el resultado de un proceso complicado marcado no solo por la pandemia sino por el diagnóstico de cáncer que recibió en 2019, y que no saben todavía lo que vendrá en el futuro.

“Escribir las canciones toma tiempo, grabar es más rápido. Y depende de cuán inspirados estemos para hacer un nuevo álbum”, dijo en relación a si ya estaban trabajando en un nuevo material. “Ahora que estamos de gira ya estamos hablando de lo que haremos cuando tengamos un tiempo libre, si es que nos distanciaremos por un rato o si haremos un nevo disco, pero nuestro tiempo para descansar es importante, para estar con nuestras familias y cuidar de nuestra salud”, declaró Mustaine.

Por su parte, el bajista James LoMenzo se refirió a los cambios que ha vivido la industria a causa del boom del streaming y cómo eso ha cambiado el impacto que tienen los discos y formatos físicos en la música. “Los nuevos artistas no tienen las mismas oportunidades de crecer que tuvimos nosotros, y el público tampoco tiene la oportunidad de crecer con sus artistas. Es un juego diferente, ya no es para hacer dinero (el sacar discos)”, explicó el músico.

Por su parte, el baterista Dirk Verbeuren fue más optimista y destacó cómo el género ha ido evolucionando. “Creo que el metal ha ido evolucionando, hay muchas bandas, muchos géneros diversos. Yo, personalmente, creo que Dave inventó el thrash metal. Pero hay mucho fuego todavía, conceptos interesantes en el camino y eso atrae a nuevos fans. En nuestros conciertos hay muchos adolescentes, niños. Ya lo verán el sábado”, afirmó.

Finalmente, Teemu Mantysaari se mostró emocionado por el setlist de esta gira que incluye temas que hace mucho tiempo no toca la banda y temas completamente nuevos para la banda en vivo. “Para mí ha sido muy divertido este proceso, he tenido muchos zooms con Dave para ver las canciones. Ha sido muy divertido y mañana será mi debut con la banda en Sudamérica así que estoy entusiasmado”, declaró el finlandés. “No sé por qué nos tomó tanto volver al Perú. Hay varias cosas que intervienen para hacer una gira, pero estamos muy contentos de estar aquí otra vez”, añadió Verbeuren.

EL DATO



El show de Megadeth en Lima, organizado por la empresa Kandavu, será este sábado 6 de abril en el Arena 1 de San Miguel. El precio de las entradas es de 389 (Platinum), 285 (Preferencial) y 175 soles (general). Los boletos se pueden adquirir en Joinnus.

