En una emotiva publicación en redes sociales, Megadeth, la banda estadounidense de thrash metal, elogió la energía de sus seguidores peruanos, quienes vibraron durante el concierto que la banda ofreció en Lima en 2024.

“Los fans peruanos ponen la barra alta”, escribió la agrupación, destacando el entusiasmo del público durante el espectáculo, realizado en el Arena 1 de la Costa Verde como parte de su gira “Crush the World Tour”.

La fotografía, acompañada por el mensaje: “La calma antes de la tormenta en Lima la primavera pasada”, muestra a los músicos en los ensayos previos al evento.

El recital fue aplaudido por los fanáticos, quienes disfrutaron de una selección de los mayores éxitos de la banda, incluidos “Hangar 18″, “Peace Sells”, “Symphony of Destruction” y “A Tout le Monde”, así como temas de su último álbum, ‘The Sick, the Dying... and the Dead!’ (2022.

La agrupación liderada por Dave Mustaine se encuentra actualmente en un período de descanso, con la mirada puesta en sus próximos conciertos, que se reanudarán en junio de 2025.

¿Cuál es el verdadero significado de ‘Tout le Monde’?: Esto dijo Dave Mustaine





Una de las canciones más emblemáticas de Megadeth es “A Tout le Monde”, lanzada originalmente en el álbum “Youthanasia” de 1994.

El tema, cuyo título en francés significa “A todos”, ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los años. Muchos fans llegaron a asociarla con un mensaje suicida por su letra, que señala: “A todos, a todos mis amigos, los amo, debo irme”.

Sin embargo, Dave Mustaine ha explicado que el tema trata sobre la idea de despedirse de manera amorosa y significativa, inspirado por un sueño que tuvo sobre su madre.

“Básicamente, se trataba de un sueño que tuve en el que… mi madre había muerto de repente, y fue muy impactante. Y en mi sueño, mi madre pudo regresar a la Tierra y decir una sola cosa. Y esa cosa fue: ‘Te amo’”, dijo al medio Spin en 2023.

Para luego agregar: “Y pensé que sería genial si pudiera, cuando vaya al cielo, regresar y decirle una cosa a la gente que amo: quisiera decirles: ‘Te amo’. No quisiera decir algo como: ‘No toques eso’, ya sabes, algo estúpido. Preferiría que fuera algo significativo”.