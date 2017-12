Estos fueron los mejores discos internacionales del 2017

Ya podemos decirlo: el 2017 fue más de lo que se esperaba. Si bien los lanzamientos discográficos se fueron cayendo con el transcurrir de los meses, la primera mitad del año salvó la situación y nos dejó con los suficientes elepés como para elaborar un ránking digno. Por otro lado, las tendencias se mantuvieron: Kendrick no abdicó el trono, el electropop aún complace a las masas, y el rock es cada vez menos rock.

Pero también hubo despedidas: las repentinas partidas de Chris Cornell y Chester Bennington tomaron por sorpresa a toda una generación, la cual −seguramente− presenció el insólito tránsito del alternativo noventero al nu metal del nuevo milenio. Otra generación le dijo adiós a Tom Petty, Gregg Allman, Al Jarreau y Malcolm Young. Mientras tanto, el olimpo del rocanrol sumó nuevos integrantes: Chuck Berry y Fats Domino nos dejaron su leyenda como consuelo.

No obstante, a pesar de los altibajos, la música se hizo un lugar. Estos son los 10 discos extranjeros que más llamaron nuestra atención en el año 2017:

Al igual que el año pasado, invitamos a quince representantes de la escena local –entre productores musicales, gestores, directores de sellos discográficos, artistas y críticos especializados–, quienes también nos brindaron sus propias recomendaciones. Disfruten:

Pepe Velásquez, director de Veltrac Music:



1. The xx - I See You

2. The War on Drugs - A Deeper Understanding

3. The National - Sleep Well Beast

4. LCD Soundsystem – American Dream

5. Björk – Utopia

6. Phoenix – Ti Amo

7. Slowdive - Slowdive

8. Fleet Foxes – Crack Up

9. The Drums – Abysmal Thoughts

10. Alvvays - Antisocialites

Renzo Estrada, discjockey de Radio Doble Nueve:



1. Lorde – Melodrama

2. The xx - I See You

3. Arcade Fire – Everything Now

4. Greta Van Fleet – From The Fires

5. Portugal. The Man – Woodstock

6. The National - Sleep Well Beast

7. St. Vincent – Masseduction

8. Beck – Colors

9. Spoon – Hot Thoughts

10. Dreamcar – Dreamcar

