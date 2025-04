Luego de un silencio musical de casi un cuarto de siglo, Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, reaparece en la escena musical con “El Sonero Llegó”, su nuevo álbum de canciones, en donde rinde homenaje a varios de sus ídolos musicales a través de versiones e interpretaciones de clásicos de la salsa, el bolero, el chachachá, entre otros.

El álbum de 12 canciones recorre un repertorio que va desde clásicos de Justo Betancourt (“Pa’Bravo Yo”), Trío Matamoros (“Son de la Loma”), Héctor Lavoe (“El Cantante”), Celia Cruz (“Goza Negra”), La Sonora Matancera y más temas que ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Cabe resaltar que, para Melcochita, estos temas significaron mucho durante su vida, tanto a nivel artístico, como de goce personal. Por este motivo, el artista peruano decidió interpretarlos en su nuevo álbum.

“Estoy muy feliz de volver a grabar un disco en mi país después de tantos años. Estas canciones son muy importantes para mí porque me recuerdan a mis años de juventud, de gozar la música a plenitud. He sido muy fanático de los grandes cantantes e intérpretes de estas canciones y ha sido un honor grabarlas a mi estilo y con mi sabor. He revivido muchas anécdotas de mi vida al volverlas a escuchar y ahora a grabar”, contó Melcochita.

Melcochita anuncia su nuevo álbum “El sonero llegó”, después de 25 años sin grabar. (Foto: Instagram)

Melcochita, cuya trayectoria musical ha sido reconocida por innumerables figuras nacionales e internacionales, asegura que el lanzamiento de “El Sonero Llegó” ayudará a reivindicar su carrera como sonero y cantante, luego de varios años ligado a la televisión y la comicidad.

“Este disco va a mostrar mi esencia real, porque yo prefiero la música antes que la comicidad. Primero soy músico y luego todo lo demás. Este es un verdadero retrato de lo que soy”, explicó.

Para promocionar su nuevo disco, Melcochita estrenó el video de “Pa’Bravo Yo”, una contundente versión del clásico de Ismael Miranda, en donde aparece junto al actor y conductor Carlos Carlín, con quien guarda una larga amistad.