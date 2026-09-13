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Resumen

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Tony Succar ha dicho que merece un monumento. Celia Cruz, cuando necesitaba levantar el ánimo, le pedía que le contara chistes. Compartió escenarios con Willie Colón, Tito Puente, Óscar D’León y Cheo Feliciano, se presentó ante multitudes y llegó hasta la Casa Blanca para ser reconocido por una trayectoria construida entre la música y el humor. A punto de cumplir 90 años, Pablo Villanueva mira hacia atrás y todavía le cuesta creer que toda esa historia le pertenezca.

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El comediante y sonero peruano en entrevista con El Comercio también recordó su encuentro en Colombia con el narcotraficante Pablo Escobar, sus inicios en la música y la comicidad, y cómo nace el popular “No vayan”.
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