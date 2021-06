La cantante Melody sorprendió a todos con su reciente visita a la selva peruana, donde se encuentra al lado del grupo Explosión de Iquitos, grupo con el que unirá su talento en un show virtual este domingo 20 de junio.

Durante los ensayos para su próximo convierto virtual, Linda Caba, vocalista de Explosión de Iquitos, agradeció el gesto de la española de venir a Perú para compartir escenario con el grupo que popularizó el tema “No sé”.

“Para nosotros, es un sueño que estés aquí porque al momento de escribirte jamás creíamos que nos ibas a responder. Gracias por estar aquí en nombre de todos mis compañeros. ¡Eres maravillosa!”, manifestó la cantante.

Al oír este mensaje, Melody se mostró muy conmovida, pues confirmó que esta es una nueva oportunidad de seguir haciendo música y olvidar el dolor que sintió al perder a algunos seres queridos durante la pandemia del coronavirus.

“Quiero dar las gracias porque después de un año en el que hemos vivido muchos momentos y yo personalmente he pasado cosas duras, he perdido gente que quiero muchísimo, decidí venir a Perú porque me encanta el arte, eso me da energía, me da oxígeno para seguir adelante”, expresó Melody.

Por otro lado, la intérprete española confesó sentirse contenta de que su música siga siendo tan popular. “¡Que viva el arte! ¡Que viva la gente bonita que está aquí!”, precisó la cantante, quien invitó al público a participar del show virtual comprando sus entradas en www.vaope.com.

Cabe señalar que este show de cuatro horas de duración, que se realizará el domingo 20 de junio, coincide con su aniversario de 20 años de carrera artística, así que la celebración será aún más grande.

