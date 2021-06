Conforme a los criterios de Saber más

Veinte años después de convertirse en la “rumbera” que nos puso a danzar con “El baile del gorila”, la cantante Melody visitará el Perú como invitada de la orquesta Explosión de Iquitos, agrupación que alcanzó la fama con un cover de su canción “No sé”.

A sus 30 años la joven oriunda de Andalucía es ya toda una veterana del mundo del espectáculo: a la corta edad de los 10 años fue declarada como niña prodigio de la música española con su primer disco, “De pata negra”, el cual vendió más de medio millón de ejemplares y le valió una nominación al Grammy Latino. A pesar de este triunfo prematuro, mucha de sus historia es todavía desconocida fuera de su país natal, por lo que aquí hacemos un pequeño recuento de su carrera.

Nace una estrella

Melodía Ruiz Gutiérrez nació el 12 de octubre de 1990 en la ciudad de Dos Hermanas, Andalucía. Hija de Lorenzo Ruiz Molina y Ana Gutiérrez Flores, desde joven tuvo pasión por la danza y la música, inculcada por la profesión de su padre, exintegrante del grupo musical Los Kiyos. Esta pasión fue también compartida por su hermano Eleazar, quien comparte la misma profesión.

Según reveló en una conversación con El Universal, a los seis años le dijo a su madre que quería volverse una estrella musical. Ana Gutiérrez, habiendo vivido por las dificultades de su esposo, intentó templar las expectativas de su hija señalando las dificultades de una carrera artística. “¿Qué culpa tengo yo de haber nacido cantante?”, exclamó la pequeña Melodía.

La insistencia llevó a que Lorenzo envié un demo de su hija a José Luis Cantero Rada (1937-2007), un cantante y actor más conocido por su nombre profesional de El Fary, quien la convocó a Madrid para grabar su primer disco. “De pata negra” salió en agosto de 2001.

El éxito inesperado del disco, en particular de su tema “El baile del gorila”, permitió a la joven Melody convertirse en una estrella internacional, con alrededor de 500 mil ejemplares vendidos mundialmente. Además de participar en giras por Europa y América Latina - incluyendo en el prestigioso Festival de Viña del Mar-, el álbum también le otorgó un premio Tu Música en el 2000 en la categoría de Revelación Femenina, así como nominaciones al Grammy Latino y el Billboard de la Música Latina.

“Me siento muy feliz y muy orgullosa porque esto no es algo que se ve muy a menudo”, afirmó Melody en septiembre de 2001. “Mi padre y madre se dedican a cantar y nunca ninguno consiguió lo que yo, así es que es como si yo hubiera conseguido el éxito que ellos no pudieron tener”.

Sobre su tema estrella, declaró “nunca imaginé que tanta gente fuera a bailar la canción del gorila, a ver señoras de 80 años siguiendo la música, estoy muy feliz”.

Entre el 2002 y el 2004, Melody continuó con su carrera musical, aunque sin alcanzar el éxito de su disco debut. En junio de 2002 lanzó “Muévete” - del cual solo vendió 50 mil ejemplares- y un año después publicó “T.Q.M.”, disco que logró 30 mil ventas y de donde sale el tema “No sé” que ahora ha popularizado Explosión de Iquitos con su versión cumbia; la cual, a su vez, ahora es inseparable del fenómeno de TikTok conocido como “Ingeniero Bailarín”. En esa época también pudo experimentar una nueva faceta artística al actuar en un capítulo de la serie española “Cuéntame cómo pasó”. En el 2004 sacó el disco “Melodía”, pero a pesar del nombre, poco después la artista se sumió en el silencio.

Descanso, las leyendas urbanas y el regreso

Después de cuatro años de intensa labor, Melody se alejó de los escenarios. Su privacidad durante este tiempo fue tanta, que según una nota de la Vanguardia de México, se empezaron a difundir historias de que la cantante se había suicidado.

Finalmente, la artista rompió su silencio en mayo de 2008 con la salida de otro disco titulado “Los buenos días”. Aunque presentado como el primer álbum de una Melody madura, el disco tampoco tuvo tanto éxito, logrando solo colocarse en el puesto 70 del ránking español.

“La de Melody es una carrera complicada”, dijo la propia Melody en diálogo con El País en 2009. “Empecé contando cosas de niña y poco a poco he ido cambiando. En Sony no tenían claro por dónde tenía que ir. ¿Más moderna? ¿Más latina? Pero yo sí sabía, así que me fui. La gente tiene algo muy especial conmigo. Me han visto crecer. Cuando he vuelto ha sido como ¿Melody? Pues sí, ésta soy yo”.

A finales del 2008 Melody emprendió otra aventura al postular junto a la banda Los Vivancos en el proceso de selección del Festival de Eurovisión 2009 para ser la representante española con su canción “Amante de la Luna”.

“Me lo propusieron, hablamos sobre el proyecto, la elección de la canción con Los Vivancos, y fue todo muy rápido”, reveló Melody en ese entonces. “Me gustó tanto la sensación y el buen rollo que tuve con Los Vivancos que fue todo para adelante. Además, si finalmente soy yo quien representa a España en Eurovisión, porque hay muchos candidatos y muy buenos, para mí es un orgullo. Estoy muy contenta de cómo ha quedado el tema y la puesta en escena.”

Melody llegó hasta la final, pero tuvo que competir sola contra la otra finalista, Soraya, debido a que sus compañeros de escenario se retiraron del concurso por desacuerdos con la producción. Al final, la cantante alcanzó la misma votación del jurado que su rival, pero Soraya fue elegida debido a contar con más voto del público.

Colaboraciones y un nuevo disco

En marzo de 2013 Melody lanzó una nueva versión de su canción “No sé” al ritmo del merengue en colaboración con el músico venezolano DJ Pana. Entre octubre del mismo año y marzo del 2014, la cantante volvió a tener prominencia en su natal España con su participación en “Tu cara me suena”, un programa de concurso donde celebridades tienen que imitar las canciones y los estilos de otros artistas. Tras meses de trabajo, Melody quedó subcampeona.

En junio de 2014 lanzó su sexto álbum titulado “Mucho camino por andar”, en el que volvió a colaborar con DJ Pana, así como artistas como el violinista Vasko Vassilev y el cantautor José Antonio Benitez Serrano, coincidentemente el compositor de “El baile del gorila”.

Este es el último disco que Melody ha lanzado hasta la fecha, aunque todavía ha presentado a sus fans con el lanzamiento de varios sencillos como “Parapapá” y “Rumbame”. En cuestión de colaboraciones, en 2015 lanzó junto a su hermano Eleazar la canción “Tú lo sabes” bajo el nombre de Melek 2 y en 2019 colaboró con el músico cubano Descemer Bueno y El Micha para la canción “Mátame”

La cantante volvió a la actuación con un papel secundario en la película “Ahora o nunca” (2015), filme para el cual también interpretó la balada “In My Mind”. En 2018 participó de la serie de época “Arde Madrid” para Movistar+, donde encarnó a la actriz Carmen Sevilla.

A finales del 2020, Melody tuvo una reflexión de su larga carrera y sus altibajos: “Ha sido una evolución muy bonita, pero hay que tener mucha paciencia, porque no todos los discos y los años son iguales. He vivido todo el cambio fuerte de las compañías, si cuando partí ni siquiera había YouTube”, afirmó a Página 7.

