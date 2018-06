México: Belinda cantó en el cierre de campaña de AMLO en el Estadio Azteca

La cantante mexicana Belinda participó del AMLO Fest, nombre que se le puso al evento de cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador, el candidato favorito en las elecciones presidenciales mexicanas que se llevarán a cabo este domingo.

La joven artista ya había manifestado públicamente su respaldo al líder izquierdista y grabó un video que fue proyectado el miércoles en un abarrotado Estadio Azteca de la Ciudad de México.

"Quiero un país en el que pueda salir a la calle sin miedo, en el que la vida vuelva a tener el valor que nunca debió perder. Quiero un país en el que todos tengamos una vivienda digna. Quiero un país en el que todos tengamos derecho a una sanidad universal y gratuita. Quiero un país en el que la educación y la cultura sean la principal herramienta de progreso de todos", se le oyó decir a Belinda en la grabación que fue difundida antes de su número musical en el acto proselitista.

"Quiero un país en el que pueda cumplir mis sueños sin tener que atravesar muros fronterizos donde no me quieren ni me respetan. Quiero un país cuya bandera me haga llorar de amor y orgullo y que sea respetado y admirado en todo el mundo. Quiero un México mejor, un México con futuro", continuó la cantante.

IMPAKTANTE video del Estadio Azteca, repleto de gente esperando la salida de Belinda para cantar “Sapito” pic.twitter.com/Z6hGbD8qPL — Carlos Caroline✨ (@iNoSeasMamador) 27 de junio de 2018

El AMLO Fest convocó a 80 mil personas en el estadio que ha acogido dos Mundiales de fútbol y conciertos de artistas como Michael Jackson. La velada fue amenazada musicalmente por Margarita la diosa de la cumbia, pero el acto de Belinda fue uno de los más esperados.



En su presentación, la ex integrante de "Cómplices al rescate" cantó "Muriendo lento", "Bella traición", "En la obscuridad", "Ni Freud ni tu mamá" y se vistió de charra para "Como quien pierde una estrella".

Belinda canta el Sapito y después canta con Mariachi , que hermosa❤️ #AMLOFEST pic.twitter.com/cFSGGbK00j — P E R R I S I M A 💍🤙🏻 (@LaChairaTapatia) 28 de junio de 2018

El cierre de campaña de AMLO en México culminó con el candidato en el escenario agradeciendo a la estrella pop.

Además de Belinda, López Obrador cuenta con el respaldo de otras celebridades mexicanas: Demián Bichir, Diego Luna, León Larregui, entre otros.