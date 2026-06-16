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Resumen

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Walter y Javier Yaipén no salen al escenario sin motivar antes a todos los integrantes del grupo. Antes de cada concierto, cuando las luces aún no se encienden del todo y el público espera al otro lado, cantantes y músicos juntan las manos. Walter dice unas palabras. Luego todos repiten en voz alta: “Los espectaculares Walter y Javier, Hermanos Yaipén”. Recién entonces salen, con la energía al máximo, como si la noche empezara para ellos, aunque a veces lleguen de otro escenario o de un viaje de varias horas.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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