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Resumen

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Guillermo Dávila volverá a Lima por el Día de la Madre para ofrecer dos presentaciones que tendrán una carga especial. Además de reencontrarse con el público peruano, compartirá escenario con Vasco, su hijo, en una fecha marcada por la ausencia, en la que la música también será una forma de acompañarse.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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