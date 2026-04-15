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Resumen

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Todos los nuevos proyectos de Christian Chávez parecen atravesados por una misma tensión: aún hay tiempo para poder vivir con libertad. Durante los años de RBD, esa libertad fue un sueño. Mientras los estadios se llenaban y el fenómeno musical crecía sin pausa, él lidiaba con una certeza incómoda: Mi sexualidad era algo que vivía con culpa… con la idea de que la gente nunca iba a aceptar lo que yo era en realidad”, menciona el cantante mexicano.

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