Miami Horror en Lima: "Será un repaso de varios géneros y épocas"

Los husos horarios provocan que la bien oriental Australia esté siempre un poco adelantada en el tiempo. Y fue así como, de cara al nuevo milenio, este particular país vio nacer una particular camada de artistas y bandas que le dieron un aire fresco al género electrónico. Midnight Juggernauts, Empire of the Sun o Cut Copy aparecieron desde mediados de los 2000 y extendieron sus ritmos hacia el resto del mundo con un sonido especial, algo que los unificaba en la pista de baile.

Y también pertenece a esa generación Miami Horror, agrupación de Melbourne que comenzó como un proyecto solista del DJ Benjamin Plant, al que luego se sumaron otros integrantes. Es Plant justamente quien reconoce los vínculos con las otras bandas mencionadas. “Todas formábamos parte de una escena australiana cuando comenzó a emerger internacionalmente –señala a El Comercio–. Pero ahora diría que estamos haciendo nuestras propias cosas. No hay algo así como un sonido en particular, propio de Australia, en este momento”.

"Sometimes" de Miami Horror.

Su opinión se refrenda con algunas de las nuevas exploraciones de la banda. Si en sus dos discos –“Illumination” (2010) y “All Possible Future” (2015)– había una mayor pureza electrónica, esencialmente ligada a la plástica de los sintetizadores, en el EP que lanzaron en el 2017, “The Shapes”, ya se podía intuir una dimensión mucho más rítmica. No por nada Plant menciona a Sunni Colon, Anderson Paak y Reva Devito entre sus influencias contemporáneas. Se percibe allí una coherencia.

“Definitivamente estamos cambiando un poco las cosas. En los últimos tres años hemos recibido mucha influencia del neosoul y el funk, y ‘The Shapes’ fue hecho en esa dirección, con un sonido más percusivo”, explica Plant. Tras dos años de silencio en trabajo de estudio, él explica que se encuentran indagando incluso en nuevas rutas, antes de concentrarse en producir el tan esperado nuevo álbum.

"Sign of the Times", de Miami Horror.

VUELTA AL DISCO

Miami Horror ya ha pasado por el Perú, cuando en el 2015 se encargaron de abrir el concierto de Foster the People en el estadio Monumental. Ahora regresan gracias a Veltrac Music con un formato diferente, un DJ set que permitirá escuchar algo de su propia cosecha, pero también de la música que los ha ido formando.

“Realmente hemos disfrutado mucho hacer estas sesiones de DJ últimamente, tocando más de nuestras canciones favoritas, que simplemente música de discotecas. Suelo perderle rápido el interés a la electrónica que está de moda, así que hemos optado por construir un set con temas que realmente hayan influenciado en nuestra carrera. Será un buen repaso de varios géneros y épocas”, agrega Plant. No puede sonar mejor.

MÁS INFORMACIÓN

​Lugar: C. C. Barranco.

Dirección: República de Panamá 220, Barranco.

Fecha: jueves 27 de junio, 9 p.m.

Entradas: Joinnus.