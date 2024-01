El cantante estadounidense Michael Bolton recibió un preocupante diagnóstico de salud al finalizar el 2023, ya que sus médicos le detectaran un tumor cerebral.

Por ello, fue sometido a una operación de emergencia para preservar su salud, por lo que actualmente se encuentra retirado de los escenarios.

Mediante su cuenta de Facebook, el intérprete del famosos tema When a man loves a woman, explicó que terminó el 2023 con “retos inesperados” para su salud.

“Justo antes de las vacaciones, se descubrió que tenía un tumor cerebral, que requirió cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico, la cirugía fue un éxito”, relató.

En ese sentido, el cantante de 70 años anunció, muy afligido, que detendría su gira musical para descansar por dos meses, también prometió mantener a sus fanáticos al tanto de su salud.

“Ya me estoy recuperando en casa y rodeada del tremendo amor y apoyo de mi familia. Durante los próximos dos meses, dedicaré mi tiempo y energía a mi recuperación, lo que significa que tendré que tomar un descanso temporal de la gira”, añadió.

Finalmente, el artista agradeció el apoyo de sus fanáticos. “Sepan que estoy guardando sus mensajes positivos en mi corazón, y les daré más actualizaciones tan pronto como pueda. Mucho amor siempre, MB”, dijo.





¿Quién es Michael Bolton?





Michael Bolton es un cantante estadounidense nacido en 1958. Actualmente tiene 70 años y se hizo muy popular en los años 80 y 90 del siglo pasado con sus emblemáticas canciones.

Temas como How Am I Supposed to Live Without You, ‘When a Man Loves a Woman y Love Is a Wonderful Thing le permitieron alcanzar premios y notoriedad mundial.

El ganador de Grammy también visitó el Perú en 2011, ofreciendo a sus fanáticos un espectáculo que quedó grabado en su memoria.





Publicación de Michael Bolton en Facebook, donde anunciaba su retiro temporal de los escenarios