Michael Jackson: los 20 mejores videoclips de 'El rey del pop'

Este 25 de junio se cumplen 10 años de la muerte de Michael Jackson, el niño prodigio que marcó un hito en la historia de la música pop en el mundo con una voz inigualable y una serie de éxitos como "Thriller", "Bad", "Billie Jean", por mencionar solo algunos.

Jackson, que en agosto pasado habría cumplido 60 años de edad, falleció por una combinación letal de propofol y benzodiazepina, la misma que terminaría inculpando a Conrad Murray, su médico de cabecera de asesinato involuntario.

NO ERAN SIMPLES VIDEOCLIPS

Diez años después de la pérdida de Michael Jackson, no solo lo recordamos por su prodigiosa voz y baile sino por sus pensados e inolvidables videoclips.

Muchos de ellos, de hasta 18 minutos de duración, no solo eran simples videos sino producidos short filmes dirigidos por cineastas como Scorsese, Coppola, Fincher.

A continuación, un repaso a 20 de los videoclips más recordados del 'Rey del Pop'.

1. "Thriller" - 1983



"Thriller" fue el momento mas importante de la música por televisión desde que The Beatles se presentaron con éxito en el programa de Ed Sullivan. Después de Michael Jackson, cuando los artistas estadounidenses se dieron cuenta de la potencia que podía tener un video bien hecho, dijo John Taylor, bajista de Duran Duran, todo se volvió mucho más caro.

El director John Landis recordó que Walter Yetnikoff, el presidente de CBS Records, se puso a gritar y a insultar cuando le mencionaron el primer presupuesto. Pero sus altas aspiraciones tenían sentido: "Thriller" tenía el brillo de Hollywood.

El genio de los efectos especiales Rick Baker transformó a una súper estrella tímida en una bestia y el co-coreógrafo Michael Peters ayudó a crear una secuencia de baile histórica e icónica.

No es un bailarín con formación, dijo Peters. Me decía: "Quiero algo caliente y enojado". Lo describía siempre en términos emocionales”. "Thriller" convirtió una calle suburbana en el escenario de una película de terror y ayudó a que el video se convirtiera en un nuevo tipo de arte. Como dice Michael en el clip: "Yo no soy igual a los demás tipos".

2. "Bad" - 1987



Jackson y el icónico Martin Scorsese se juntaron para hacer un video épico de 18 minutos con un presupuesto enorme.

Filmado cerca de unos edificios en ruinas de Harlem, Scorsese juntó a Jackson con un joven Wesley Snipes.

Fue una actuación muy conmovedora y poderosa, dijo el director. Se puso a la altura de Wesley, y Wesley es un actor maravilloso, formidable. Con una presencia muy fuerte. Y Michael lo logró".

Después de una escena dramática en blanco y negro, en la que Jackson se enfrenta a Snipes, el segundo acto del video cobra vida con una danza-combate al estilo West Side Story que sucede en una estación de subte de Brooklyn.

"Nos atrasamos muchísimo con los plazos; solo para hacer la secuencia de baile estuvimos dos semanas y media, dijo Scorsese. "Yo estaba fascinado. El monitor del video nos convirtió a todos en bailarines".

3. "Billie Jean" - 1983



Billie Jean ya había alcanzado el número uno del ránking dentro de un disco que también lo había hecho cuando lo pasaron por primera vez en MTV. Pero en ese momento, el impacto cultural que tuvo fue mucho más allá del éxito en los charts.

El clip quebró el playlist orientado al rock y segregado por raza de la cadena y lo convirtió a Jackson en su estrella principal. (Walter Yetnikoff, el presidente de CBS Records, dijo que amenazó con sacar los videos de su sello si la cadena se negaba a rotar "Billie Jean.)

El director de cine de la British New Wave Steve Barron utilizó el tema del rey Midas, que se estaba guardando para usar en un video de Joan Armatrading. Un presupuesto anterior a "Thriller" significaba que a Barron no le alcanzaba el dinero para una vereda que se iluminara cuando Jackson pisaba las baldosas (un electricista lo tuvo que hacer a mano), pero la filmación estuvo cargada de energía.

Cuando se adelantó en ese estribillo, se me salieron los ojos y me puse a pensar: "Mierda, esto es asombroso. Él es increíble", dijo Barron.

"Filmamos esa primera toma, llegamos al final y todo el mundo empezó a aplaudir. Nos dimos cuenta de que estábamos frente a la superestrella de la nueva era".

4. "Scream" - 1995



Se debate mucho si "Scream" es el video más caro de la historia. (Los otros son "Die Another Day" de Madonna y "Estranged" de Guns 'N Roses.)

La competencia de baile distópica entre Michael y su hermana Janet en una nave espacial costó unos 7 millones de dólares, cifra que todavía impacta. No teníamos una nave como locación, así que tuvimos que construir una, dice Mark Romanek, el director. Nos dieron dos semanas para diseñar y construir unos doce sets. La única manera era contratando gente y metiéndole mucho combustible y dinero a la cuestión.

Los resultados, suntuosos y a la vez austeros, se basaron en "2001: Odisea en el espacio" y en la novela "Los niños terribles", de Jean Cocteau, que trata de un hermano y una hermana que juegan en aislamiento. Michael y Janet obviamente se querían muchísimo, dice Romanek. Había una rivalidad de hermanos muy sana y afectuosa entre ellos.

5. "Smooth Criminal" - 1988

Había 46 bailarines, además de coreógrafos, peluqueros y maquilladores, dice Colin Chilvers, director de "Smooth Criminal", el plato fuerte de Moonwalker, la película de Jackson de 1988.

Todos los días, a la hora del almuerzo, nos juntábamos a mirar las tomas. La sala de proyección era como una fiesta. Michael también venía, y había gritos y hurras. Para "Smooth Criminal", que dura 42 minutos, Chilvers quería la iluminación del clásico del film noir "El tercer hombre", y Michael quería rendirle homenaje a "Brindis al amor", el musical de Fred Astaire.

Juntos, inventaron el segundo paso de baile más famoso de Jackson: una inclinación que desafía la gravedad. Chilvers, que había hecho los efectos especiales de Superman, atornilló los tacos de los zapatos de Jackson al piso y evitó que se fuera para adelante con unas cuerdas de piano. Era el paso de Michael, y él iba a hacer todo lo que creyera necesario para que saliera perfecto. El productor Dennis Jones siempre se me acercaba y miraba su reloj. "Mi compañero Jerry Kramer le dijo: Dennis, con Michael no necesitas un reloj, necesitas un calendario".

6. "Rock with you" - 1979

"En esos días lo hacíamos con muy poco dinero, muy poco", reveló Bruce Gowers, el director de "Rock With You". "Creo que lo único que nos pudimos permitir fue el láser. En una era pre-MTV, cuando a los videos musicales les decían promos, Gowers (el pionero del clip, responsable de "Bohemian Rhapsody" de Queen) creó un túnel espacial lleno de humo en un estudio de Los Angeles para que Michael y su traje de lentejuelas pudieran brillar. "No hay más que un láser y Michael Jackson. Era el comienzo de su carrera solista. Era muy, pero muy tímido. Muy callado. Muy modesto, dijo Gowers.

7. "Beat it" - 1983



Si "Billie Jean" demostró todo lo que podía hacer Michael con los pies, "Beat It" se encargó del resto: la campera de cuero roja, la mezcla de sensibilidad y actitud de macho, la coreografía de película musical y una fama tan enorme que pareció engullirse al propio mundo del pop. El director Bob Giraldi le puso al video un poco de tensión al agregar ese clímax con una pelea con armas blancas. "En la segunda toma, le di al utilero una navaja de verdad y le dije que la cambiara por la de goma que estaban usando", reveló Giraldi. (Los otros bailarines( se alejaban del cuchillo, se alejaban en serio, porque tenían miedo", agregó.

8. "Leave me alone" - 1989



El proceso de Jim Blashfield, el director del videoclip de "Leave Me Alone" significó tres días de filmación con Jackson y nueve meses de post-producción para la animación.

Blashfield y su equipo, a los que les pidieron que hicieran un clip sobre las rarezas de Michael Jackson. Lo filmaron en 35 mm, convirtieron esas imágenes en instantáneas, después cortaron las figuras con cuchillos X-Acto y las superpusieron.

Los resultados lo mostraban a Michael paseando por un parque de diversiones lleno de rumores de los tabloides que le añadió otra capa de sentido al enojo de la canción con los medios.

Según Blashfield: "¿Querés saber por qué nos llevó nueve meses hacerlo? Tuvimos que salir a fotografiar llamas, pavos reales, cielos. Algunos cielos son mejores que otros",dijo.

9 . "Black or white" - 1991



Leones, Bart Simpson, Michael convirtiéndose en una pantera y Macaulay Culkin que se pelea con Norm de Cheers: "Black or White" es un popurrí explosivo.

Los pedidos de Jackson a la producción fueron excesivos. Michael, ¿por qué quieres todo esto?", le preguntó John Landis, que volvió para ocupar la silla de director por primera vez desde "Thriller".

Jackson le respondió: "Bueno, tal vez se nos ocurra algo. Los pasos de baile del cantante en especial cuando se agarra la entrepierna y rompe el auto, causaron escándalo, y la famosa secuencia de transformación costó 100.000 dólares y llevó un mes hacerla. Landis dijo: "Ahora, por supuesto, puedes comprar el software en Best Buy y hacerlo con tu laptop".

10. "Who is it" - 1995



Antes de convertirse en un director nominado al Oscar, David Fincher era uno de los realizadores más demandados de la era MTV. Su colaboración con Jackson anticipa el estilo elegante, siniestro e intransigente que más tarde tendrían sus películas.

El video, en el que Michael se enamora de una prostituta de alto nivel y mira con tristeza el horizonte urbano, sobrevive en las antologías de video y cuenta con más de 6 millones de visitas en YouTube.

"Para mí fue muy simple: o nos poníamos de acuerdo en lo que íbamos a hacer o no", dijo Fincher sobre su trabajo con músicos. Pero yo no obligo a nadie a hacer algo que no quiera",agregó.

11. "In the closet" - 1992



Esta vez no vamos a tener un set descontrolado con 50 bailarines", dijo el director Herb Ritts. Se trata de sacar a relucir la energía de Michael de una manera diferente. Con los rulos de Jackson domados en una cola de caballo bien lisa y un vestuario que no incluía mucho más que un bividí y un par de jeans, esta es la actuación más sexual de su carrera.

Ritts, que murió en 2002, era un fotógrafo de moda muy famoso que había trabajado con todo el mundo, desde supermodelos hasta líderes mundiales, incluyendo a Jackson, para una tapa de Rolling Stone de 1992. Acá, consiguió que el cuerpo más kinético del pop retozara en el desierto polvoriento con una joven Naomi Campbell.

12. "Can you feel it" - 1981



Concebido y escrito por Michael Jackson, este clip fue una producción ambiciosa de Robert Abel & Associates, el equipo de efectos especiales que trabajó en la película Tron, de 1982.

Algunas de las características visuales del video incluyen olas gigantes, explosiones y los Jackson por encima de la ciudad esparciendo brillos y arcoíris. Hacia el final, un grupo de actores ayudan a proveer un soporte visual a letras como "Todos los colores del mundo deberían ser como/Amarse los unos a los otros con todo el corazón.

13. "Say, say, say" - 1983

A Paul le daba mucha inseguridad aparecer bailando al lado de Michael, dijo Bob Giraldi, el director de "Say Say Say".

¿Y quién no lo estaría si tuviera que subir al escenario y aprender a bailar al lado de Michael Jackson?. Para el primer y único video juntos de las dos superestrellas, Giraldi pensó en "Mac y Jack" como dos rufianes del Lejano Oeste que vendían remedios mágicos y hacían algunos números de vaudeville. Paul incluso bailó.

"En todos mis años de experiencia trabajando en películas y publicidades, trabajé con las peores divas y superestrellas de su momento, dijo Giraldi. Pero Paul y Michael no eran así", agregó.

14. "They don't dare about us" - 1996



Jackson llamó de la nada al aclamado director Spike Lee tres veces para pedirle que dirigiera "They Don´t Care About Us", pero Lee le cortó las dos primeras porque no creyó que fuera Michael Jackson el que estaba del otro lado.

Lee recordó: "Le dije: "Mike, vayamos a Brasil a filmar esto". Y él me dijo: "Sí, Spike, ¡hagámoslo!" Y está buenísimo cuando trabajas con alguien que reacciona así. Los dos viajaron a Salvador de Bahía y a una favela de Río de Janeiro, Dona Marta, en 1996, un centro de actividad del narcotráfico que literalmente sería transformado por el clip colorido.

Este proceso de mejorar Dona Marta empezó como una idea de Michael Jackson, dijo Claudia Silva, el contacto de prensa de la oficina de turismo de Río. "Ya no hay más narcotraficantes y hay un proyecto social enorme. Pero la gente empezó a notarlo gracias a Michael Jackson", detalló.

15. "Captain EO" - 1986

El director Francis Ford Coppola y el productor George Lucas ayudaron a crear esta épica de ciencia ficción: un espectáculo de efectos especiales de 17 minutos hecho en 3D en Epcot Center, en Disney World.

"Captain EO" se pasó del presupuesto", recuerda Michael Eisner, por entonces el CEO de Disney. Sobre todo por los efectos especiales, unos 150, más cantidad por minuto que los que Lucas había usado para "La guerra de las galaxias".

16. "Man in the Mirror" - 1987



Se emocionó muchísimo, contó el director Donald Wilson sobre la primera vez que Michael Jackson vio una versión provisoria de "Man in the Mirror". Salió de la sala y me buscó para abrazarme.

Con varias imágenes duras sobre el hambre, la guerra, el desamparo y la violencia racial (y ni una sola toma de Michael), el video era un mensaje fuerte para MTV, siempre atento a las personalidades.

Fui a todos estos lugares que tienen archivos de noticieros y les dije: "Denme lo peor que tengan", dijo Wilson, que reunió unas 200 horas de material desgarrador.

"Voy a hacer esto con un 80 por ciento de imágenes del noticiero que la gente ya vio, aunque cambió de canal porque le resultó demasiado duro. Voy a usar el mismo material para que digan: "Wow, nunca vi una cosa así", agregó.



17. "She's Out of My Life" - 1979



"Se emocionó mucho en ese video", reveló Bruce Gowers, director de "She's Out of My Life". "Me preocupaba que no pudiera aguantar más y se pusiera a llorar. Fue en 1979, mucho antes de que Sinéad O'Connor y D'Angelo cosecharan elogios de la crítica por un video austero y en una sola toma, pero Jackson ya estaba adelantado, y aquí recorrió las profundidades emocionales de la balada de Off the Wall", contó.

"Se filmó el mismo día que el de "Rock With You" (Creo que filmamos uno a las 3 de la tarde y el otro a las 5, dijo Gowers), y era una toma sin cortes de la estrella vestido con un suéter, filmado con varias cámaras y muy poca asistencia técnica más allá de un filtro star en la lente.

Jackson está en su momento más despojado, y demuestra que era capaz de ponerse sobre la espalda un video intenso antes de que a nadie se le ocurriera agregarle maquillaje de zombi o naves espaciales generadas por computadora.

18. "Remember the Time" - 1992



El director John Singleton pasó de realizar el drama humano "Los dueños de la calle" a esta fantasía egipcia asombrosa, repleta de efectos especiales.

"Michael me dijo: Haz lo que necesites para que sea muy cool. Consigamos a Eddie Murphy. Consigamos a Magic Johnson", contó Singleton. Johnson había revelado hacía poco que tenía HIV. Michael me dijo: "Tenemos que poner a Magic en este video". Siempre voy a recordar eso", agregó.

19. "Don’t stop 'til you get enough" - 1979



El director Nick Saxton tenía la habilidad de llegar siempre temprano: fue el asistente de producción de "THX 1138", el primer largometraje de George Lucas, en 1971, y filmó el primer video de Michael Jackson como solista, "Don’t stop 'til you get enough".

Le encantaba sincronizar la película con el ritmo de la música (o lo que él llamó, en 1981, synchro-cinema), y llenó "Don’t stop 'til you get enough" con destellos de luz que aparecían al mismo tiempo que el beat y de ángulos que cambiaban con cada golpe de redoblante.

Teniendo en cuenta las extravagancias futuras de Jackson, los efectos especiales utilizados en 1979 eran rudimentarios. Pero el video es uno de los primeros ejemplos de cómo Jackson mezclaba nuevas tecnologías e innovación con el viejo estilo de Hollywood: cuando baila consigo mismo, evoca a Gen Kelly y presagia "Once in a Lifetime" de los Talking Heads.

20 . "Jam" - 1992



Michael Jackson y Michael Jordan, la estrella de la NBA, eran las personalidades más omnipresentes sobre la Tierra en 1992. ¿Cómo harían para trabajar juntos?

"La verdad es que mucho no charlamos", contó el director David Kellogg. "Fue más fácil poner música y dejarlos hacer lo suyo, ya fuera bailar o jugar al básquet. Estaba tan alta que no podían hablar, así que tuvieron que dejar que la música les dijera qué hacer. Filmaron en un depósito de armas abandonado, lleno de ratas y venido a menos en un barrio de Chicago, y el equipo no le dijo a la policía ni al portero que ahí estaban los dos MJ, sino que mantuvieron un perfil bajo alegando que estaban filmando una publicidad de mayonesa".

Kellogg pensó que tendría que cancelar todo cuando Michael se enfermó. "Estaba sentado en un rincón, todo encorvado, con las manos sosteniéndole la cabeza, dice. Pero cuando llegó el momento de filmar, lo hizo con tanta pasión y energía que, honestamente, me dio escalofríos. Nosotros nos quejábamos de tener que estar parados y este tipo pasó de estar tirado a dar el 100 por ciento de un momento al otro", reveló.