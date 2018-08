Michael Jackson cumple 60 años: la historia detrás de sus canciones más importantes

Michael Jackson es una de las figuras más importantes de la música contemporánea y, en el marco de las celebraciones del que habría sido su cumpleaños número 60, aprovechamos para recordar algunos momentos cumbre de su trayectoria a través de la historia de algunas de sus canciones más importantes.

Aunque ya han pasado casi 10 años desde su muerte, el 'Rey del pop' continúa siendo uno de los artistas que más venden y el poseedor de récords casi imbatibles dentro de la industria musical. Estos son algunos de sus temas clave:

1. "I WANT YOU BACK"

​A finales de la década del sesenta, los Jackson 5, la banda que daría a conocer al pequeño Michael, firmó con la Motown. Uno de sus primeros hits fue este tema titulado originalmente "I Wan You Free" ("Te quiero libre"). El compositor Freddie Perren lo había escrito para Gladys Knight con posibilidades de presentarlo también a las Supremes. Pero durante un show en el que fue tecladista de Jerry Butler escuchó al grupo y se arriesgó a dárselos a ellos para su disco debut. La canción fue el primer hit de los hermanos. Tras su publicación en noviembre de 1969, vendió dos millones de copias en seis semanas y llegó al puesto 1 del ránking de los EE.UU. Luego seguirían los éxitos con "ABC", "The Love You Save" y "I'll Be There". Todos se convertirían en números 1. Había comenzado la buena racha de los chicos de Gary, Indiana; pero la vida le guardaba muchas más sorpresas a su más joven integrante.

2. "BLUES AWAY"

Los Jackson 5 fueron los "protegidos" de la Motown. Tenían gente que veía su imagen, compositores y productores a su disposición. Sin embargo, mientras los muchachos crecían, sus deseos de aportar sus ideas se incrementaban. En 1974, cuando Michael Jackson tenía 14 años, protestó por primera vez para que le dejaran cantar con las modulaciones de voz que él creía conveniente, y lo logró. Pero la lucha para que los hermanos pudieran interpretar sus propias composiciones la perderían y tendrían que cambiar de disquera (firmaron con Epic) para poder hacerlo. "Blues Away" (de 1976) fue la primera canción de su autoría que Michael Jackson grabó. Se trata de una canción sobre cómo superar un periodo de depresión. El artista la escribió pensando en el estilo de Jackie Wilson en "Lonely Teardrops". Fue su escuela para todo lo que vendría después.

3. "GIRLFRIEND"

Mientras la carrera de los Jackson 5 continuaba en asenso, Michael decidió cumplir su sueño de hacer cine y animado por Diana Ross hizo audición para "El mago de Oz". En las grabaciones, Michael entablaría estrecha relación con Quincy Jones, el productor musical de la película. Al poco tiempo lo convocaría para hacerse cargo de la producción de "Off The Wall", su segundo disco en solitario después del adolescente "Got to Be There". El álbum, uno de los más importantes en la carrera de Jackson, originalmente iba a titularse "Girlfriend", como la sexta canción de esta producción. Paul McCartney había escrito el tema pensando en la voz del joven cantante. Así se lo confesó en una fiesta en el Queen Mary de Long Beach, cuando coincidieron por primera vez.

En su autobiografía, Michael cuenta que el Beatle se puso a cantarle el tema durante la fiesta y quedaron en mantener contacto, pero el reencuentro tardaría en producirse. El británico incluyó "Girlfriend" en su disco "London Town". Al oírlo, Quincy Jones consideró que era perfecto para la voz de Jackson y se lo propuso para el material en el que venían trabajando, sin saber que, en realidad, el tema había sido escrito para él. La coincidencia fue feliz para ambos.

4. "SHE'S OUT OF MY LIFE"

Con el "Off The Wall" Michael quería marcar una diferencia del trabajo que venía haciendo con The Jacksons, nombre que por esa época llevaba su agrupación familiar. Una de las marcas distintivas de esta placa son las baladas, algo que no se permitían mucho los hermanos. Para esta época, Michael ya tenía 21 años y sentía que la soledad que había llegado con la fama y el dinero lo golpeaba fuertemente. En su libro "Moonwalk", el cantante dice que al pensar en ello se quebró grabando la voz de este tema. "Lloré al final de una toma porque, de repente, las palabras me afectaron profundamente"; dijo el artista.

5. "BEAT IT"

"Off the Wall" fue la preparación para el trabajo que emprenderían luego Michael Jackson y Quincy Jones: el hoy legendario "Thriller", que incialmente se iba a llamar "Starlight". Durante la gira del "Off the Wall", Jackson había escrito varios temas, pero por su inseguridad no se los había mostrado a 'Q'. Cuando este le habló de la necesidad de tener algo de rock en el disco, se animó a cantarle "Beat It". Michael lo resume así: "Le toqué la canción y se volvió como loco. Me sentí el hombre más feliz del mundo".

6. "BILLIE JEAN"

"Not My Lover" ("No es mi amante") era el título original que iba a llevar esta canción. A Quincy Jones no le gustaba la idea de llamarla "Billie Jean", como había propuesto Michael Jackson, porque pensaba que el nombre sería asociado rápidamente a la tenista Billie Jean King. El tema habla de una chica que le reclama a Michael la paternidad de su hijo. El cantante asegura que no existió una Billie Jean en su vida, sino que este personaje era una amalgama del acoso de las fans y las mentiras de la prensa. Claro, después de que se publicó la canción, no faltaron las que reclamaron ser el motivo de inspiración de la letra.

7. "THRILLER"

Con este disco, Michael quería revolucionar la música a todo nivel. Estaba cansado de los videoclips que mostraba a las bandas o a los artistas en presentaciones, quería ser el precursor de lo visual. Cuando empezó a hacer los videos del álbum, la disquera le ponía trabas de presupuesto. Decido a llevar adelante sus ideas, Michael financió con sus propios fondos los clips de "Beat It" y "Thriller". Con cada video lanzado, las ventas del disco se disparaban. Hubo un momento en el que llegaron a vender 1 millón de discos a la semana. Hasta la fecha, "Thriller" es el disco más vendido de todos los tiempos con más de 60 millones de copias vendidas a nivel mundial. Aunque en 2018 el álbum perdió el récord en los Estados Unidos. El "Greatest Hits" de Los Eagles superó sus ventas con ayuda de las transacciones digitales y streamings.

8. "WE ARE THE WORLD"

Convertido en el 'Rey del pop' Michael Jackson todavía acariciaba un sueño: escribir una canción con poder unificador. "All You Need is Love" de Los Beatles era un tema que lo había inspirado mucho y quería ser capaz de escribir un himno de esa naturaleza. En 1985 grabó "We Are The World", con apoyo de varias estrellas de la música. El tema lo escribió en colaboración con Lionel Richie después de haber visto terribles imágenes de la población famélica en Etiopía y Sudán. La melodía se le ocurrió en una sala acústica a la que acudía con su hermana Janet. Allí comenzó a tararear la tonada sin letra alguna. Después de "We Are The World", Michael se retiró temporalmente de la vida pública para empezar a trabajar de lleno en el sucesor de "Thriller": "Bad".

9. "LEAVE ME ALONE"

Michael Jackson escribió todas las canciones de "Bad", excepto "Man in the Mirror" y "Just Good Friends". "Leave Me Alone" ("Déjenme en paz") fue una de las canciones que le tomó mayor trabajo, sobre todo en la parte de producción, pues grabó varias capas de voces para superponerlas una sobre la otra para crear un efecto envolvente. La canción superficialmente trata sobre una relación conflictiva entre un chico y una chica, pero Jackson en realidad estaba enviando un mensaje ante la presión de la fama y las especulaciones sobre su vida."Tengo la opinión de que mi imagen se distorsiona a ojos del público. No reciben una imagen completa de cómo soy, a pesar de la cobertura mediática que me dan", decía el artista.

(Fuente: esta nota fue elaborada con información de "Moonwalk", la biografía escrita por Michael Jackson y publicada en 1988)