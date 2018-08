Michael Jackson y los pasos de baile más alucinantes del 'Rey del pop'

Michael Jackson, el inmortal 'Rey del Pop', cumpliría hoy 60 años, una fecha especial en la que se conmemora el legado de un artista inimitable que cambió con sus letras, sus bailes y su carismática voz la historia de la música del siglo XX, en la que brillan temas como "Thriller", "Billie Jean" o "Bad".

Jackson comenzó su carrera musical con tan solo seis años, como miembro de los Jackson 5, grupo musical conformado por él y sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon, hasta que despegó en solitario en 1972 con "Got to Be There", aunque fue con "Off the Wall" con el que empezó a adquirir reconocimiento.

Además de su música y espectaculares videos, Michael Jackson fue un bailarín inigualable. A continuación recopilamos algunos de sus mejores movimientos:

1. EL ROBOT

Cuando era parte de los Jackson 5, Michael ya demostraba tener un talento excepcional para el baile. Durante la presentación del grupo en el programa "Soul Train" decidió hacer un paso de 'streetdance' llamado el "Robot". Para el artista adolescente aquella ocasión fue una gran demostración del poder de la TV. Tras su aparición en el show, "Dancing Machine" alcanzó el número 1 de los ránkings radiales y por las calles los niños y jóvenes replicaban los movimientos de Jackson.

2. MOONWALK

Por los 25 años de creación de la Motown, Berry Gordy invitó al artista a participar del espectáculo conmemorativo que se realizó en Pasadena, California. Michael aceptó con la condición de hacer, además de un número con los Jackson 5, un tema de su carrera en solitario: "Billie Jean". El artista ensayó con mayor tiempo y detalle la presentación grupal con sus hermanos. La noche anterior a su presentación, estando en la cocina de su casa, se puso a meditar lo que haría con "Billie Jean". El 'moonwalk' lo había aprendido en las calles, gracias a tres chicos bailarines de 'street dance'. Y creyó que sería conveniente de ponerla prueba por primera vez en vivo. Para su performance aquella noche de enero del 58, Jackson solo tenía claro que en la sección puente de su tema haría caminaría hacía atrás y hacía adelante como un hombre en la luna.

Tras el show de la Motown, el paso se volvió legendario. Y aunque muchos lo intentaron imitar, no es nada fácil, como prueba este intento de Michael Jordan.

3. DESAFIANDO A LA GRAVEDAD

En 1987, Michael Jackson volvería a dejar a todos boquiabiertos con su creatividad y habilidad física. Para "Smooth Criminal" patentó unos zapatos con truco que le permitían generar el efecto de desafiar la gravedad inclinándose 45 grados hacia adelante sin caer al suelo. En junio del 2018, un grupo de científicos estadounidenses publicaron en el "Journal of Neurosurgery" un estudio sobre cómo el cantante logró esta hazaña. Según concluyeron, no solo los zapatos especiales le permitieron hacer el paso.

"Se necesita un buen núcleo de fuerza, que Michael Jackson atesoraba en su tendón de Aquiles y en los músculos de la columna", apuntó Manjul Tripathi, uno de los autores del estudio.

4. VUELTA SOBRE UN MISMO EJE

Michael Jackson aprendió a bailar en las calles, pero también imitando a algunos de sus grandes ídolos. Entre ellos James Brown y Fred Astaire. De los filmes clásicos de Hollywood tomó algunos refinados movimientos como estas volteretas que perfeccionó hasta volverlas un elemento usual de sus performances.

También es inolvidable esta variante con otro gesto típico de su repertorio: el giro con toque de entrepierna:

5. Y EL CIERRE EN PUNTAS DE PIE

Finalmente, es imposible no mencionar otra de las imágenes icónicas de Michael Jackson, un movimiento también enriquecido por el ballet: el cierre en puntas de pie.

BONUS: Y si combinas los pasos antes repasados tienes la espectacular escena de la pantera en el video de "Black or White".

(Fuente: Con información de EFE y del libro "Moonwalk" de Michael Jackson)