Michael Jackson: todas las apariciones del Rey del Pop en el cine y la TV | FOTOS

Este martes se cumplen 10 años de la muerte del cantante Michael Jackson y con propósito de esta ocasión recordamos algunos de algunas de las apariciones que tuvo fuera de su carrera musical.

►Michael Jackson a 10 años de su muerte: así fue la transformación física del 'Rey del pop'

►Michael Jackson: los 20 mejores videoclips de 'El rey del pop'

El cantante se presentó por primera vez en televisión en el conocido programa The Ed Sullivan Show como parte de los Jackson 5. Era el 14 de diciembre de 1969 y Michael Jackson tenía 10 años. El quinteto tocó "Who's Loving You" y "I Want You Back", para deleite de los presentes.

La primera aparición cinematográfica de Michael Jackson es la película "The Wiz" (1978) donde interpretó el papel del Espantapájaros en esta adaptación de la historia del "El mago de Oz".

Michael Jackson tuvo que esperar hasta 1986 para ser el protagonista de una producción, aunque en este caso destinada para los parques de diversiones de Disney. Se trató de "Captain EO" ("Capitán EO"), un cortometraje 3D dirigido por Francis Ford Coppola y escrito por George Lucas donde el artista, convertido en un aventurero espacial, utiliza la música y el baile para detener a una reina malvada (Anjelica Huston).

"Moonwalker" (1988) fue la siguiente película de Michael Jackson, y el único largometraje protagonizado por él. Consiste en una serie de videoclips basados en varios momentos de la carrera del cantante. A pesar de que se proyectó en cines alrededor del globo, nunca llegó a las salas de EE.UU.

En 1991 Michael Jackson se unió a celebridades como Paul McCartney, Ringo Starr y Sting en dar su voz a un personaje en "Los Simpson". En el episodio de la tercera temporada de la serie Jackson interpreta a Leon Kompowsky, un enfermo mental que se cree el famoso cantante a pesar de no parecerse nada físicamente. El capítulo fue retirado del aire luego de la publicación del documental "Leaving Neverland" en el que dos hombres acusan a la estrella de abusarlos sexualmente.

En 1997 Jackson protagonizó el cortometraje "Ghost", una versión extendida de un video musical del mismo nombre que contaba con un guión escrito por dos de la 'realeza': el propio rey del pop y el rey del terror, Stephen King. Cinco años después el cantante hace un pequeño cameo en "Hombres de Negro 2" como el Agente M.

La última apariencia del cantante en una película es "Miss Cast Away" (2004), una película cómica cuyo único valor es la propia presencia del rey del pop.

Extras

Además de aparecer en estas películas y series, Michael Jackson también prestó su apariencia y voz para el juego "Space Channel 5" (1999) como Space Michael. Además, hay rumores que de prestó su voz al show de dibujos animados "The Lionhearts" o "Los corazón de león" (1999) en seis de sus 13 episodios, aunque no pudimos encontrar un clip donde se pueda identificar su distintiva forma de hablar.