Michael Jackson cumple 60 años: las mejores colaboraciones del 'Rey del Pop'

DÚO CON PAUL MCCARTNEY

La amistad entre Michael Jackson y Paul McCartney fue una de las más celebradas en la industria musical. La relación entre ambos fue tan fructífera que logró la proeza de dos temas a dúo tan exitosos en poco más de un año. El primero, "The Girl Is Mine", llegó al No. 2 en el Billboard Hot 100 del 8 de enero de 1983, mientras que el segundo, "Say Say Say", que alcanzó el No. 1 en el Hot 100 durante seis semanas a partir de finales de 1983. Además, hubo un tercer tema llamado "The Man", incluído en el álbum de Paul "Pipes of Peace". Pero como nada es perfecto, la amistad terminó dos años después luego que Jackson adquiriera el catálogo de ATV Music Publishing, que incluía los derechos de las canciones de The Beatles escritas por McCartney y John Lennon, y que el propio Paul intentaba comprar. Algunos han llamado a esto como la traición más millonaria en la historia del pop.

DÚO CON STEVIE WONDER

Michael Jackson colaboró con Stevie Wonder en el vigésimo álbum de estudio de este último titulado "Characters". El tema "Get it" de 1987 fue el aporte cumbre que tuvieron estos dos artistas en su carrera, ya que anteriormente Wonder participó en la producción de algunos temas de los Jackson 5 y posteriormente en los del "rey del pop". Wonder trabajó nuevamente con Jackson en su álbum "Bad", para la canción, "Just Good Friends", esta vez a dúo. “Get it” fue uno de los cinco mejores éxitos de R&B y uno de los veinte mejores éxitos de la lista Adult Contemporary de Billboard.

DÚO CON JANET JACKSON

Estrenado en 1995, en medio de las acusaciones de abuso sexual infantil contra Michael Jackson, "Scream" se desprende del disco "HIStory: Past, Present and Future - Book I", un alegato contra los rumores y su relación con la prensa sensacionalista. Antes de "Scream", la única vez que Michael y Janet estuvieron juntos en un estudio de grabación fue en 1982 en "PYT" del disco "Thriller". Ya con exitosas carreras como solistas, Janet decidió apoyar a su hermano a enfrentar las críticas en este tema que se ha conservado muy bien el tiempo. Incluso, el videoclip futurista dirigido por Mark Romanek es uno de los más icónicos del cantante, y según aseguran, uno de los más caros de la época.

DÚO CON FREDDIE MERCURY

En 2014, tres temas inéditos de Queen en los que cantan a dúo Freddie Mercury y Michael Jackson salieron a la luz en el recopilatorio "Queen Forever". "There must be more to life than this", "Let me in your heart again" y "Love Kills" fueron grabados por ambos en 1983 en el estudio del primero en California, pero no continuaron al no ponerse de acuerdo sobre una segunda sesión. Se dice que hubo un distanciamiento luego que Michael encontrara a Freddie inyectándose heroína en el baño, y otros rumores apuntan a que la relación entre Michael y su chimpancé ‘Bubbles’ molestó al líder de Queen.

DÚO CON NSYNC

Una de las 'boy bands' que mejor aprovechó su amistad con el "rey del pop" fue NSYNC. Según el propio Justin Timberlake, que ya se vislumbraba a inicios del 2000 como el sucesor de Jackson, el difunto cantante siempre estuvo abierto a colaborar con ellos. Michael Jackson iba a cantar la famosa balada pop "Gone" coescrita por Timberlake, pero el equipo del músico la rechazó. Tras lanzarse el sencillo de NSYNC, Jackson llamó a Justin e insistió retirarlo, para grabar una nueva versión con él. Asimismo, el ahora solista señaló en una entrevista que fue Michael quien lo empujó a dejar la banda y empezara una carrera en solitario. Musicalmente, NSYNC y Jackson tuvieron encuentros en vivo primero en los MTV Video Music Awards 2001, y luego en el concierto en honor al "rey del pop", "Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration", donde cantaron "Dancin' Machine".

DÚO CON BRITNEY SPEARS

Antes de su beso con Madonna, Britney Spears fue "bendecida" por el "rey del pop". La rubia fue invitada al concierto homenaje "Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration" para cantar a dúo el tema "The Way You Make Me Feel", donde ambos mostraron sus grandes habilidades para el baile. Un año después, la artista entregó el premio al Artista del Milenio para Jackson en los MTV Video Music Awards del 2002.

WE ARE THE WORLD

En 1985, Lionel Richie y Michael Jackson convocaron a más de 40 artistas para grabar el tema que escribieron juntos: "We Are The World". La idea era recaudar dinero para la organización sin fines de lucro USA for Africa, que ayuda a combatir la pobreza en ese continente. Entre los que aparecen en la producción están Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, La Toya Jackson, entre otros. La canción también ganó tres Premios Grammy en 1986, incluyendo Mejor canción y Registro del año.

LOS DÚOS FRUSTRADOS

DÚO CON MADONNA

Madonna y Michael Jackson sorprendieron llegando juntos a la edición número 63 de los premios Oscar, en 1991. La prensa empezó a especular que eran pareja, pero lo que se cocinaba esos días era un dueto que nunca se hizo realidad. Los monarcas del pop se iban a juntar por primera vez en el álbum de Jackson, "Dangerous", sin embargo, según contó años después Madonna, sus ideas no se combinaron. "Comencé a escribir palabras y obtener ideas y cosas, y se las presenté y no le cayeron bien", dijo en una entrevista en 1992. "Creo que todo lo que quería era un título provocativo, y finalmente no quería que el contenido de la canción ... en cierto modo, estuviera a la altura del título", dijo defraudada.

DÚO CON LUIS MIGUEL

En la popular producción de Netflix, "Luis Miguel, la serie", se señala que el padre del intérprete mexicano, Luisito Rey, intentó sin éxito un dúo entre su hijo y el "rey del pop". Luis Miguel quería grabar una canción con Michael en 1987, momento en que el famoso era reconocido por temas como "Thriller" y "Bad", y el mexicano por "Cuando calienta el sol" y "Ahora te puedes marchar". Aunque nunca hubo dúo, Luis Miguel insistió grabando el tema "Será que no me amas", cover en español de "Blame it on the Boogie", de The Jackson 5.