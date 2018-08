Michael Jackson cumple 60 años: ¿quién es el sucesor del 'Rey del Pop'? | FOTOS

Muchos artistas en la industria musical han reconocido la influencia de Michael Jackson, quien hoy cumpliría 60 años. El artista fallecido en 2009 fue determinante en la carrera de por ejemplo Justin Timberlake y Bruno Mars, pero también de ídolos juveniles como Justin Bieber, Chris Brown o Usher.

Hagamos un repaso por el legado de Michael Jackson, y sus posibles sucesores en el trono del 'Rey del Pop'.

JUSTIN TIMBERLAKE

Para Justin Timberlake, Michael Jackson siempre fue un héroe. Desde que se inició en la ‘boy band’ NSYNC se perfilaba como el posible sucesor del ‘Rey del Pop’. Tiene habilidades para el canto y el baile (algunos piensan que trabajó mucho para igualar el timbre de voz de Jackson), e incluso perteneció a la monarquía del pop cuando empezó a salir con la ‘Princesa del Pop’, Britney Spears. Pero su acercamiento no termina ahí. Justin escribió un tema para el fallecido artista cuando aún estaba en NSYNC. “Gone”, la famosa balada del último disco del quinteto, iba a ser grabado por Jackson, pero su equipo lo rechazó. Cuando el single salió a la venta, Michael Jackson llamó a Justin para retirar el sencillo y hacer una nueva versión del tema, pero fue imposible. El intérprete de “Thriller” colaboró en dos ocasiones con la ‘boy band’ en 2001, y según Timberlake, lo empujó luego a dejar la agrupación para comenzar su carrera como solista. Tras el fallecimiento del cantante, Justin hizo el soñado dueto para el disco póstumo “Xscape”. El tema "Love Never Felt So Good" se colocó por más de seis semanas en el top de las listas Billboard, alcanzó el Top 5 en iTunes en Estados Unidos y en las listas de 67 países.



BRUNO MARS

​Bruno Mars a los cuatro años se subía a los escenarios para imitar a Elvis Presley y Michael Jackson, sus mayores referentes musicales. No es ajeno entonces que la crítica señale al cantante hawaiano como el sucesor del 'Rey del pop', gracias a su estilo, su innovación y su innegable talento para convocar a las masas. Sus registros vocales, su forma de vestir, y sus coreografías componen un gran homenaje a Jackson, algo que Mars no ha negado y del que se siente orgulloso. "Nunca habrá otro rey del pop, príncipe del pop o cualquier otro título con la palabra pop. Michael Jackson es el dueño de todos. Él siempre será el hombre que convirtió la música en magia", señaló alguna vez en Instagram.

ROBBIE WILLIAMS

En 2009, una encuesta de MTV nombró a Robbie Williams el mejor cantante pop de la historia, incluso por encima de Michael Jackson que quedó en el tercer lugar. La popularidad del británico era tal que se hablaba que era él el llamado a suceder al 'Rey del Pop'. El intérprete de "Angels" ese mismo año lanzó su séptimo disco "Reality Killed The Video Star", donde incluye un tema dedicado al difunto artista titulado "Morning Sun". La canción habla sobre la muerte y el estrellato de una forma metafórica. Poco después, Robbie aseguró que Michael Jackson habría acabado inhabilitado y encerrado en un centro psiquiátrico si no hubiera sido "tan rico e intocable". Una declaración que no le gustó a los seguidores del 'Rey del Pop'.​

JUSTIN BIEBER

Al igual que Michael Jackson, Justin Bieber inició su carrera muy pequeño, dejando rápidamente la adolescencia para convertirse en un ídolo juvenil. Incluso su problemática combustión frente a los medios hizo la comparación aún más cercana. "Never Say Never", la película de Bieber, destronó a "This Is It", de Jackson, como la cinta sobre conciertos más exitosa de Estados Unidos en 2011. El intérprete de “Baby” también grabó un dueto póstumo con Jackson. El tema en cuestión fue "Slave to the Rhythm", que el propio Bieber anunció en Twitter, pero que hoy aparece como “no oficial” por cuestiones de derechos. Su alejamiento de los escenarios hace poco posible su reinado en el pop.



USHER

El cantante Usher obtuvo comparaciones tempranas en su carrera, pero se adaptó a su propio estilo muy pronto. Sin embargo, el artista siempre estuvo agradecido con el legado de Michael Jackson, y dijo en una entrevista "que no sería lo que es hoy si no fuera por él". Aseguró que estudió sus movimientos de baile y señaló que quería seguir sus pasos. Ambos compartieron escenario durante el "Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration" realizado en el Madison Square Garden de Nueva York en 2001 y también cantó "Gone Too Soon" en el funeral de Jackson en 2009.



CHRIS BROWN

​Recordada es la vez que Chris Brown rompió en llanto durante el tributo que realizó a Michael Jackson en los BET Awards 2010, un años después de su muerte. Pero antes, él ya había mostrado orgulloso la influencia de Jacko en su carrera durante los premios World Music Awards del 2006. Sin embargo, su ensombrecida carrera llena de escándalos no llegó a despegar como la del 'Rey del pop'. "Mi legado no es ser Michael Jackson, sino simplemente ser yo", dijo en su momento. "Quiero hacerlo sentir orgulloso. No quiero hacer un esfuerzo para copiar porque odio los clones, así que no quiero ser un clon".