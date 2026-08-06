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Resumen

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Michael Kiske durante show de la banda Helloween. (Foto: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images)
Michael Kiske durante show de la banda Helloween. (Foto: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images)
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Por Mario Zapata

Con cuatro décadas de historia, una discografía que supera la veintena de álbumes y el reciente lanzamiento de “Giants & Monsters”, Helloween no solo es una de las bandas más influyentes del heavy y el power metal a nivel mundial, sino también un grupo que ha sabido reinventarse con cada disco sin perder su esencia.

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Entrevista