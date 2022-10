Micheille Soifer sigue más fuerte que nunca y concentrada únicamente en la promoción de su nueva canción Modo Perreo, cuyo video lyric se ha posesionado como un nuevo éxito del género urbano en el Perú. Tanto es así que fue tendencia en el Trending Top el día de su lanzamiento en las plataformas digitales.

La popular “Michi” encantó con su personalidad, pero sobre todo con su música, en la pista de “El Gran Show”, donde estuvo acompañada de bailarines como Jeremy Iturri, quien hizo una gira mundial con Maluma y otras grandes estrellas de la música. Asimismo, se presentó en “Esto es Guerra”, “En Boca de Todos” y otros programas de TV.

“Quiero que sepan que estoy más fuerte que nunca. Yo sigo enfocada en mi carrera música, no tengo tiempo de mirar a los costados, mucho menos para mirar atrás. Lo que sí quiero es agradecer el apoyo de todos los Michi Lovers que han hecho de este nuevo lanzamiento una experiencia única, estoy segura que la gira de ‘Modo Perreo’ dará qué hablar”, dijo.

“Por ahora estamos preparando una gran sorpresa que tendrá a los mejores profesionales del medio en su realización así que los reto a ponerse en MODO PERREO”, agregó la artista que además invitó a sus seguidores a grabarse haciendo el challenge de su tema pues los mejores clips serán incluidos en el video oficial de su tema.

La cantante regresa con mucha fuerza a la música urbana de la mano de productores y compositores extranjeros que han formado parte de la producción de sus 12 nuevos temas que proyecta lanzar mensualmente. Asimismo, tiene todo el respaldo y asesoramiento musical de Monumental Music y de Inzdei Monumental, de propiedad del empresario Gil Shivat.

“Modo Perreo” fue producido en Medellín, Colombia bajo el sello Monumental Music y la participación del productor multiplatino Rojas On The Beat y Once Sempai y sería un atrevido salto a un sonido más urbano, complementado con una nueva estética que renueva la perspectiva que tenemos de la gran Micheille Soifer. Además, este proyecto es el inicio de una alianza que se gesta entre 3 importantes sellos musicales.