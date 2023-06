A pocos días de viajar a Colombia, la cantante peruana Micheille Soifer continúa en la búsqueda de posicionarse en la escena urbana. Su próximo lanzamiento será la canción “Algo rico”, tema que estrenará el viernes 30 de junio y que servirá como antesala para su nueva colaboración con Sergio George, exproductor de Yahaira Plasencia, quien será parte de este nuevo proyecto que saldrá en agosto.

Mientras sigue trabajando en la producción del material previo y posterior a “Algo rico”, la vida fuera de los escenarios no existe para la artista, pues se prepara para adentrarse en tierras cafeteras durante tres meses. “Hay una gran productora colombiana que se encargará de mi carrera allá. Esperamos estar en todos lados luego de esto”, menciona Soifer, quien reconoce que el Perú es un lugar difícil para construir una carrera musical, por lo que está emocionada por la oportunidad de expandirse internacionalmente.

Micheille Soifer colaborará con Sergio George en un tema inédito que saldrá en agosto. (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

―¿De qué tratará “Algo rico”?

Es un tema que tiene exactamente eso: algo rico. Elementos románticos, sensuales y que se pueden dedicar a una pareja. En el videoclip decidí aparecer sola, a diferencia de temas anteriores, para de esa manera conectar con sensaciones más íntimas.

―También estás produciendo un tema con Sergio George

Sí, con él tuve un acercamiento mientras trabajábamos en el programa de Gisela. En ese tiempo mantenía mi distancia porque él trabajaba con Yahaira, pero ahora que Monumental inicia un proyecto con Sergio que es Chim Pum Music, una propuesta salsera, se dio la oportunidad de poder trabajar con él.

―¿Cómo es crear canciones con Sergio George?

Sergio es una persona estricta, así deben ser los productores para guiar a los artistas, además de ser creativo y rápido. En tan solo 30 segundos creó el beat del tema, fue muy rápido. En este nuevo tema se verá mucho del lado latino empoderado que apunta a las discotecas para que lo bailen a full, es una cosa de barrio y se lanzará en agosto.

Yahaira Plasencia junto a su exproductor Sergio George. (Foto: Instagram)

―¿Cómo te sientes en los escenarios?

Me muero de pánico en los primeros minutos cuando entro al escenario, pero a la mitad de la canción ya siento felicidad, veo a las personas, disfruto de su presencia y de compartir con ellos.

―¿Y en tu presentación en el Reggaetón Music Festival 2?

No es la primera vez que me veo envuelta en algo que involucra a muchas masas, siempre estoy en el ojo de la tormenta. Inicialmente no me afectaron las críticas porque creí que estaban haciendo todo un problemón debido a pifiadas e insultos que no escuché. Fueron pasando los días, la gente hizo videos en las redes y fueron tocando cada vez más los temas y entonces supe que algo pasaba.

―¿Cómo te sentiste tras esta polémica?

Llevo 16 años en la industria artística, pero yo recién tengo la oportunidad de hacer música y presentarme en escenarios grandes. Tal vez el público estaba enojado porque se fue el sonido o no se presentó un artista, pero yo no tenía por qué pagar los platos rotos de los inconvenientes de la presentación. Aún sigo pensando en ello.

Micheille Soifer mantendrá produciendo singles y no álbumes musicales. (Foto: Instagram)

―¿Qué recuerdas de aquel día?

A las personas, yo salí de ese escenario como campeona, pues había más de cuarenta mil personas. Anteriormente me presenté en el mismo lugar, pero con menos público. Ya que me estoy acostumbrando a los grandes escenarios, solo me falta volar afuera.

―¿Cómo piensas lanzar tu música en el extranjero?

Hay dos maneras de hacer eso: o conectas con personas de afuera o el propio país te impulsa. Hemos visto que esa última opción es la más difícil, no imposible, pero sí complicado. Ahora viajaremos a Colombia por tres meses y una productora, en alianza con Monumental, se encargará de mi carrera allá.

―¿Cómo ves al público extranjero en comparación al peruano?

Veo que países como Argentina, Colombia, Chile y otros países apoyan a sus artistas nacionales. Los músicos peruanos son muy talentosos, no tenemos nada que envidiar a otros, pero aún nos falta ese pedacito que ayuda a impulsar a los cantantes.

La cantante peruana se prepara para lanzar su música al mercado colombiano. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

―¿Seguirás con el mismo formato de singles?

Yo no sé si los lanzamientos de álbum sean lo mejor para mi carrera. Yo saqué uno, pero sentí que no podía darle más profundidad a cada canción. Cuando lanzo temas, les doy todo un perfil nuevo. Pero si Sergio George me dice mañana que quiere sacar un álbum conmigo, yo acepto.

―¿Qué le dirías a tu público?

Por favor, hagamos el hashtag “Queremos a Michi en el Festival 3″.

―¿No es muy pronto?

Imagínate, si no nos metemos a esos eventos grandes, que son los importantes donde va a vernos mucha audiencia, ¿qué será de nosotros? Invítenme, yo estaré feliz, y si hacen el 4 o el 5, yo quiero estar ahí. De seguro habrá algunos que no estén contentos, pero hay miles de fans que sí me quieren ver.

―¿Aunque explote la consola?

No importa, si eso llega a pasar, continuaremos cantando a capella.